Column: Peperdure rekening uitspelen Eredivisie

Directeur betaald voetbal van de KNVB. Eric Gudde. Ⓒ ANP

Wie heeft de datum 21 april 2020 niet met rood omcirkeld in zijn agenda? De dag dat premier Mark Rutte de huidige coronamaatregelen per 28 april opschaalt, handhaaft of afschaalt. Gaan we door in de anderhalve-meter-samenleving of niet? De KNVB, profclubs en gemeenten kijken hier naar uit.