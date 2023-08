Arantxa Rus treft het niet bij US Open, ook pittige loting Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Rus treft Amerikaanse Keys in eerste ronde US Open

19.15 uur: Arantxa Rus moet het in de eerste ronde van de US Open opnemen tegen Madison Keys. De Amerikaanse staat zeventiende op de wereldlijst. Rus, die in juli het toernooi in Hamburg op haar naam schreef, is de nummer 44 op de mondiale ranking.

Keys was in 2017 finaliste bij het grandslamtoernooi in New York. In het jaar daarna kwam ze tot de halve finales. Dit jaar was ze kwartfinaliste op Wimbledon. In 2020 speelden Rus en Keys eerder tegen elkaar in de tweede ronde van de Australian Open. Toen won Keys in twee sets.

Tallon Griekspoor treft in zijn openingswedstrijd de Fransman Arthur Fils. De als 24e geplaatste Nederlander staat 23 plekken hoger dan zijn tegenstander op de mondiale lijst. De twee staan voor het eerste tegenover elkaar op het hoogste niveau. Botic van de Zandschulp is gekoppeld aan de Australiër Jordan Thompson, 50e van de wereld. Ook dit wordt de eerste ontmoeting tussen de twee.

Van de Zandschulp, de mondiale nummer 55, stond enige tijd aan de kant met een enkelblessure. Hij maakte deze week zijn rentree bij het ATP-toernooi van Winston-Salem. In zijn eerste partij verloor hij van de Amerikaan Omni Kumar. Griekspoor kwam in aanloop naar de US Open eveneens in actie in Winston-Salem. Hij verloor in de strijd om een plek in de kwartfinales van de Australiër Max Purcell.

De Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz speelt in de eerste ronde tegen de Duitser Dominik Köpfer. Zijn Servische rivaal Novak Djokovic, die vorig jaar ontbrak omdat hij niet was gevaccineerd tegen corona, neemt het op tegen Alexandre Müller uit Frankrijk. De Poolse Iga Swiatek, die in 2022 won bij de vrouwen, staat in haar eerste wedstrijd tegenover de Zweedse Rebecca Peterson.

De US Open begint maandag.

Badmintonsters op WK in achtste finales uitgeschakeld

16.10 uur: Alyssa Tirtosentono en Kirsten de Wit zijn er bij de wereldkampioenschappen in Kopenhagen niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken.

Het Nederlandse tweetal verloor in de achtste finales van het als zesde geplaatste Chinese duo Zhang Shiu Xian/Zheng Yu. De Aziatische vrouwen wonnen de partij met 21-13 21-10.

Saoedi-Arabië krijgt eindejaarstoernooi beste tennistalenten toegewezen

15.27 uur: Het eindejaarstoernooi voor de beste tennistalenten van het seizoen, de Next Gen ATP Finals, wordt vanaf eind dit jaar in Saoedi-Arabië gehouden. De ATP heeft Djedda tot en met de editie van 2027 als speelstad aangewezen.

De afgelopen maanden baarden veel grote voetballers opzien door hun carrière te vervolgen in Saudi-Arabië, onder wie Cristiano Ronaldo. Het land heeft ook een Formule 1-race.

Djedda is de opvolger van Milaan, waar het toernooi sinds de oprichting in 2017 werd gehouden. Het toernooi werd de afgelopen jaren gewonnen door onder anderen Carlos Alcaraz (2021) en Jannik Sinner (2019), die tegenwoordig tot de wereldtop behoren.

Het toernooi heeft dit jaar een prijzenpot van 2 miljoen dollar, omgerekend 1,84 miljoen euro, een record.

PSV legt WK-gangster Indiah-Paige Janita Riley vast

15.26 uur: PSV Vrouwen heeft de Nieuw-Zeelandse voetbalster Indiah-Paige Janita Riley gecontracteerd. De 21-jarige Riley deed recent nog mee aan het WK, in haar geboorteland en Australië.

PSV neemt Riley over van het Australische Brisbane Roar FC, waar haar carrière in 2018 begon. Ze speelde in Europa ook al twee jaar bij het Deense Fortuna Hjørring.

Riley wist met de Nieuw-Zeelandse ploeg de knock-outfase niet te halen. Het gastland pakte in de groep 4 punten.

FC Barcelona voorlopig zonder middenvelder Pedri

12:51 uur: FC Barcelona moet het voorlopig stellen zonder middenvelder Pedri. De 20-jarige Spanjaard heeft een dijbeenblessure opgelopen en volgens Spaanse media gaat het herstel een maand duren. De Catalanen doen geen uitspraak over zijn absentie.

Pedri miste een deel van het afgelopen seizoen, toen wegens een hamstringblessure. Hij kwam tot 26 competitiewedstrijden, waarvan de laatste op 14 mei. Terwijl Pedri uit de roulatie was, pakte Barça de landstitel.

FC Barcelona neemt het zondag op tegen Villarreal en een week later staat de uitwedstrijd tegen Osasuna op het programma. De groepsfase van de Champions League begint op dinsdag 19 september.

Turncoach Louter in hoger beroep vrijgesproken

12:37 uur: Turncoach Frank Louter is in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) bekendgemaakt.

Louter, oud-coach van onder anderen Verona van de Leur en Suzanne Harmes, werd in november vorig jaar door de tuchtcommissie van het ISR schuldig bevonden aan wangedrag, maar tot een straf leidde dat niet. De aanklager had destijds een voorwaardelijke schorsing van 24 maanden geëist, met een proeftijd van twee jaar. Hoewel hij geen straf kreeg, ging Louter wel tegen de uitspraak in beroep.

De turncoach werd door negen turnsters beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Acht van die meldingen gaan over de periode van vóór 2011, toen gymnastiekbond KNGU nog niet was aangesloten bij het ISR. De KNGU en haar leden zijn voor die datum niet gebonden geweest aan de gedragsnormen van het ISR. Dat betekent volgens de beroepscommissie dat alleen de aanklachten tegen Louter die betrekking hebben op de periode na 1 januari 2011 beoordeeld kunnen worden. Dat geldt slechts voor één melding.

„Omdat niet is vastgesteld of, en zo ja welke, gedragingen hebben plaatsgevonden na 1 januari 2011, is niet aannemelijk geworden dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van het tuchtreglement”, staat in de uitspraak, die donderdag geanonimiseerd werd gepubliceerd op de website van het ISR. „Dit leidt ertoe dat het beroep van beklaagde gegrond wordt verklaard, de uitspraak van de tuchtcommissie wordt vernietigd en beklaagde wordt vrijgesproken.”

Wereldkampioen Mathieu van der Poel rijdt Circuit Franco-Belge

07:00 uur Wereldkampioen Mathieu van der Poel staat op 28 september aan de start van het Circuit Franco-Belge in Doornik. Dat maakte de organisatie van de Belgische wielerkoers bekend.

Volgens de organisatie bereidt Van der Poel zich in het Circuit Franco-Belge voor op het EK gravel, dat op 1 oktober in Oud-Heverlee op het programma staat.

Van der Poel toonde afgelopen zondag voor het eerst zijn regenboogtrui in het criterium van Etten-Leur, nadat hij twee weken eerder wereldkampioen was geworden in Glasgow. Hij verklaarde in Etten-Leur dat hij mogelijk ook mee gaat doen aan het olympische testevent op de mountainbike in Parijs, op 23 en 24 september.