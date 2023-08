FC Barcelona voorlopig zonder Pedri

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

FC Barcelona voorlopig zonder middenvelder Pedri

12:51 uur FC Barcelona moet het voorlopig stellen zonder middenvelder Pedri. De 20-jarige Spanjaard heeft een dijbeenblessure opgelopen en volgens Spaanse media gaat het herstel een maand duren. De Catalanen doen geen uitspraak over zijn absentie.

Pedri miste een deel van het afgelopen seizoen, toen wegens een hamstringblessure. Hij kwam tot 26 competitiewedstrijden, waarvan de laatste op 14 mei. Terwijl Pedri uit de roulatie was, pakte Barça de landstitel.

FC Barcelona neemt het zondag op tegen Villarreal en een week later staat de uitwedstrijd tegen Osasuna op het programma. De groepsfase van de Champions League begint op dinsdag 19 september.

Turncoach Louter in hoger beroep vrijgesproken

12:37 uur Turncoach Frank Louter is in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) bekendgemaakt.

Louter, oud-coach van onder anderen Verona van de Leur en Suzanne Harmes, werd in november vorig jaar door de tuchtcommissie van het ISR schuldig bevonden aan wangedrag, maar tot een straf leidde dat niet. De aanklager had destijds een voorwaardelijke schorsing van 24 maanden geëist, met een proeftijd van twee jaar. Hoewel hij geen straf kreeg, ging Louter wel tegen de uitspraak in beroep.

De turncoach werd door negen turnsters beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Acht van die meldingen gaan over de periode van vóór 2011, toen gymnastiekbond KNGU nog niet was aangesloten bij het ISR. De KNGU en haar leden zijn voor die datum niet gebonden geweest aan de gedragsnormen van het ISR. Dat betekent volgens de beroepscommissie dat alleen de aanklachten tegen Louter die betrekking hebben op de periode na 1 januari 2011 beoordeeld kunnen worden. Dat geldt slechts voor één melding.

„Omdat niet is vastgesteld of, en zo ja welke, gedragingen hebben plaatsgevonden na 1 januari 2011, is niet aannemelijk geworden dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van het tuchtreglement”, staat in de uitspraak, die donderdag geanonimiseerd werd gepubliceerd op de website van het ISR. „Dit leidt ertoe dat het beroep van beklaagde gegrond wordt verklaard, de uitspraak van de tuchtcommissie wordt vernietigd en beklaagde wordt vrijgesproken.”

Wereldkampioen Mathieu van der Poel rijdt Circuit Franco-Belge

07:00 uur Wereldkampioen Mathieu van der Poel staat op 28 september aan de start van het Circuit Franco-Belge in Doornik. Dat maakte de organisatie van de Belgische wielerkoers bekend.

Volgens de organisatie bereidt Van der Poel zich in het Circuit Franco-Belge voor op het EK gravel, dat op 1 oktober in Oud-Heverlee op het programma staat.

Van der Poel toonde afgelopen zondag voor het eerst zijn regenboogtrui in het criterium van Etten-Leur, nadat hij twee weken eerder wereldkampioen was geworden in Glasgow. Hij verklaarde in Etten-Leur dat hij mogelijk ook mee gaat doen aan het olympische testevent op de mountainbike in Parijs, op 23 en 24 september.