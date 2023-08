Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel rijdt Circuit Franco-Belge

07:00 uur Wereldkampioen Mathieu van der Poel staat op 28 september aan de start van het Circuit Franco-Belge in Doornik. Dat maakte de organisatie van de Belgische wielerkoers bekend.

Volgens de organisatie bereidt Van der Poel zich in het Circuit Franco-Belge voor op het EK gravel, dat op 1 oktober in Oud-Heverlee op het programma staat.

Van der Poel toonde afgelopen zondag voor het eerst zijn regenboogtrui in het criterium van Etten-Leur, nadat hij twee weken eerder wereldkampioen was geworden in Glasgow. Hij verklaarde in Etten-Leur dat hij mogelijk ook mee gaat doen aan het olympische testevent op de mountainbike in Parijs, op 23 en 24 september.