Calvin Stengs bij Oranje na afmeldingen Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren

Dat deed hij nadat hij afmeldingen voor Oranje had binnengekregen van Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) en Mohamed Ihattaren (PSV).

De selectie van het Nederlands elftal bestaat nu uit 24 spelers. Oranje verzamelt maandagmiddag in Zeist. De ploeg van De Boer speelt woensdag een oefeninterland tegen Mexico in Amsterdam. Daarna volgen er uitwedstrijden in de Nations League tegen Bosnië-Herzegovina (zondag) en Italië (14 oktober).