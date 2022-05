Seve van Ass slaat met HGC toe in Hitchcockiaanse thriller

Premium Voetbal

Een 9 voor Memphis Depay, maar ook twijfels in Spanje

Echt van harte ging het wederom niet, maar FC Barcelona boekte zondagavond wel een belangrijke overwinning op Mallorca: 2-1. Die was welkom in Camp Nou in een seizoen waarin geen enkele driepunter vanzelfsprekend is. Basisspeler Memphis Depay, producent van de openingsgoal, wordt geprezen in Spaanse...