Pelé is zich van geen kwaad bewust na Instagram-relletje

De 80-jarige Pelé zou recentelijk de kreet ’Leading Goal Scorer of All Time (1,283)’ hebben toegevoegd. Op die manier zou hij hebben willen terugslaan, nadat Cristiano Ronaldo afgelopen weekeinde het 758e doelpunt van in zijn carrière had gemaakt. Met die treffer was de Portugees Pelé gepasseerd op de lijst met topscorers aller tijden in het wereldwijde (prof)voetbal.

„Ik werd ervan beschuldigd mijn Instagram-bio te hebben aangepast, met als doel de hedendaagse sterren die mijn records aan het verbeteren zijn te overschaduwen”, aldus Pelé donderdag op Twitter. „Maar mijn biotekst is altijd al zo geweest en is nooit veranderd sinds ik me aanmeldde op dit platform.”

In Brazilië, en met name bij zijn oude club Santos, wijst met vaak naar de 1.283 treffers die Pelé maakte. De Zuid-Amerikanen rekenen echter ook de oefenduels mee, omdat de tegenstanders in die wedstrijden vaak van een hoog kaliber waren. Iets wat Santos recent nog herhaalde.

Pelé maakte zijn doelpunten tussen tussen 1956 en 1977 voor Santos, New York Cosmos en Brazilië. De 35-jarige Ronaldo vond het net voor Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid, Juventus en de nationale ploeg van Portugal.