Feyenoord presenteert nieuwe aanwinst

De 23-jarige Ierse middenvelder komt per direct over van het Engelse Reading en tekent in De Kuip een contract voor twee seizoenen, tot medio 2021.

Bij Feyenoord wordt Kelly herenigd met zijn voormalig hoofdtrainer Jaap Stam. Beiden werkten tussen 2016 en 2018 al samen bij Reading, dat bovenin meestreed in het Engelse Championship om promotie naar de Premier League. Op 17-jarige leeftijd tekende Kelly zijn eerste profcontract, dat de club vanwege zijn snelle ontwikkeling meerdere keren openbrak en verlengde. De nieuwe nummer 8 is de eerste Ier bij Feyenoord sinds David Connolly, die tussen 1997 en 2001 in Rotterdam speelde. Na Nick Marsman en Luciano Narsingh is hij de derde aanwinst van de Rotterdammers.

Trainer Stam is blij met de aanwinst: „Liam is een technisch verfijnde speler met veel potentie. Iemand die goed past bij de manier waarop wij willen gaan voetballen. Ik ken hem natuurlijk goed. Ik heb fijn met hem samengewerkt en weet wat hij kan. Hier bij Feyenoord wordt hij uiteraard een van de jongens van de groep. De komende tijd kan hij zich net als alle andere spelers laten zien en bewijzen.”