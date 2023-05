Noor Bystrøm vervolgt Giro mét corona: ’Anders blijft er niemand over’

Intermarché-renner Bystrøm verschijnt dinsdag gewoon aan de start van de tiende etappe in de Ronde van Italië. De Noor testte positief op corona, maar weigert de handdoek in de ring te gooien. „Als ik koorts had gehad en me slecht voelde, zou het een ander verhaal zijn geweest”, verklaarde Bystrøm. „Maar ik had milde symptomen en voelde me moe. Dat is ook niet abnormaal in een grote ronde. Al was het zwaar. Het was elke dag een opgave om te finishen.”

Omdat de ploegen zelf mogen beslissen of een renner de Giro moet verlaten na een positieve test, mag de Noor dus dinsdag starten. „Ik voel me nu beter en als iedereen er met een positieve test vandoor gaat, zullen er bijna geen renners meer zijn als we in Rome aankomen”, aldus nog Bystrøm.

Angst voor eventuele gevolgen heeft de Noor niet. „Je weet het nooit zeker. Sommige mensen hebben pech, maar het kan iedereen overkomen. Corona is nu niet meer hetzelfde als twee jaar geleden. We zijn gevaccineerd met vijf vaccins.”

