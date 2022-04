Wisselfout Bayern zonder gevolgen voor Der Rekordmeister

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Volgens de tuchtcommissie was Bayern niet verantwoordelijk voor de gemaakte fout en is er daarom geen reden om de overwinning om te zetten in een reglementaire nederlaag. Volgens de commissie was de fout te wijten aan scheidsrechter Christian Dingert en zijn team.

Bayern-trainer Julian Nagelsmann bracht 5 minuten voor tijd, bij een voorsprong van 3-1, twee nieuwe spelers het veld in. Aanvankelijk ging er slechts één speler uit, omdat de vierde man langs de kant op het bord een verkeerd rugnummer toonde. Nadat het spel was hervat, attendeerde Freiburg de scheidsrechter op de overtalsituatie bij Bayern. Daarop ging alsnog een speler uit München naar de kant. Toen het weer elf tegen elf was, scoorde Bayern nog een keer (1-4).

Bayern heeft in de Bundesliga een voorsprong van 9 punten op achtervolger Borussia Dortmund. Freiburg staat op de vijfde plaats. De ploeg heeft één werkdag de tijd om in beroep te gaan tegen het vonnis.