Justin Kluivert wint eenvoudig met AS Roma

Roma leidde bij rust met 2-0 door doelpunten van de Turk Cengiz Ünder en de Armeniër Henrikh Mkhitaryan. De derde treffer kwam na rust op naam van de Bosniër Edin Dzeko en in de slotfase was ook de Serviër Aleksandar Kolarov nog trefzeker.

Roma uit het slop

De vorige vier competitieduels leverden slechts één punt op voor AS Roma, dat daardoor de aansluiting met de top was kwijtgeraakt. Na zondag, waar veel wedstrijden in Italië werden afgelast vanwege het coronavirus, staat Roma op de vijfde plaats met drie punten achterstand op nummer vier Atalanta. Atalanta heeft een duel minder gespeeld.

In Italië plaatsen de nummers 1 tot en met 4 zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Arsenal kan in de Engelse competitie weer een beetje naar boven kijken. De Londenaren versloegen zondag Everton met 3-2 en stegen naar de negende plaats. Arsenal is dit jaar, met drie overwinningen en vier keer een gelijkspel, nog ongeslagen in de Premier League. De achterstand op nummer vijf Manchester United is vier punten.

Pierre-Emerick Aubameyang heeft het naar zijn zin op het veld. Ⓒ EPA

Arsenal dankt Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang had met twee treffers een belangrijk aandeel in de overwinning van Arsenal. De aanvaller uit Gabon maakte in de 33e minuut de 2-1 en direct na de pauze de 3-2. Aubameyang heeft dit seizoen zeventien keer gescoord in de competitie.

Het eerste doelpunt van Arsenal kwam zondag op naam van Eddie Nketiah, voor Everton troffen Dominic Calvert-Lewin en Richarlison doel.

Gomes na vier maanden terug

Everton-trainer Carlo Ancelotti liet na een uur spelen André Gomes invallen. De Portugees liep begin november een zware enkelbreuk op in het duel met Tottenham Hotspur. Gomes herstelde sneller dan verwacht. Everton zakte door het verlies naar de elfde plek en heeft nu een punt minder dan Arsenal.