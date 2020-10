PSV beducht voor PAOK

„PAOK is een Griekse topclub en schakelde eerder Besiktas en Benfica uit in de voorronde van de Champions League”, aldus Denzel Dumfries over de ploeg die na het verlies tegen Krasnodar tóch in de Europa League terechtkwam.

„Of de loting een meevaller is? Zo wil ik het niet noemen”, zegt de PSV-captain. „Granada is een stabiele La Liga-club en Spaanse teams zijn tactisch goed en goed aan de bal. Dat zijn wij ook? Zeer zeker. Er liggen goede kansen voor ons als PSV en het wordt een mooie uitdaging voor de ploeg.”

„Ik heb met alle drie de tegenstanders nog geen ervaring”, zegt trainer Roger Schmidt. „Maar zij hebben hun klasse al bewezen dit seizoen, je hebt geen lichte tegenstand in de Europa League. Ik weet alleen nog niet zoveel van de ploeg uit Cyprus, maar ik denk dat dit een open groep wordt. Het is niet altijd zo dat de grote clubs moeilijker te bespelen zijn en de kleinere clubs makkelijker.

We hebben het zelfvertrouwen en denken in deze groep goed te kunnen presteren. Het eerste doel was kwalificatie voor de groepsfase, het tweede doel is om naar de knock-outfase te gaan.”

