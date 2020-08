Rusland kiest eieren voor zijn geld en betaalt miljoenenboete

Het bestuur van wereldatletiekbond World Athletics had gedreigd de Russische atletiekbond RusAF te royeren wanneer die niet voor 15 augustus ruim 5 miljoen euro zou overmaken. Zou Rusland niet voor genoemde datum de boete hebben betaald, dan zou World Athletics de Russische bond hebben geroyeerd. Oorspronkelijk moest de boete voldaan zijn op 1 juli, maar de bond kreeg een laatste uitstel omdat het in grote financiële nood verkeerde. Volgens RusAF heeft het ministerie van Sport in Rusland alsnog in de buidel getast.

De Russische atletiekbond is sinds eind 2015 geschorst, nadat uit onafhankelijk onderzoek was gebleken dat in het land sprake was van grootschalig en gestructureerd dopinggebruik. Atleten uit Rusland zijn daarom al jaren niet welkom bij internationale evenementen. Alleen als ze konden aantonen dat ze hun sport volledig dopingvrij beoefenden en geen dopingverleden hadden, mochten ze onder neutrale vlag meedoen.

RusAF heeft volgens eigen zeggen de boete nu volledig betaald en zich ook akkoord verklaard met het beleid van World Athletics dat doping ten strengste verbiedt en daarin nultolerantie als uitgangspunt heeft. De Russische bond hoopt nu dat de mondiale atletiekbond Rusland weer in genade aanneemt, zodat de atleten uit dat land weer onder de Russische vlag mogen meedoen aan de internationale wedstrijden en toernooien.