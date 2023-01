Programma Eredivisie: Ajax op zoek naar eerste zege sinds 22 oktober vorig jaar

De huidige reeks is de slechtste van deze eeuw. Het kwam sinds 2000 één keer eerder voor dat de Amsterdammers (minstens) vijf keer op een rij zonder zege bleven in de Eredivisie. Dat was tussen september en november 2011, toen de club onder Frank de Boer vier keer gelijkspeelde en een nederlaag leed. Desondanks veroverde de hoofdstedelingen toen, dankzij een ijzersterke inhaalrace, de titel.

Alleen de winst telt voor Ajax donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA, waar toeschouwers de laatste duels om het vertrek van trainer Alfred Schreuder schreeuwden. De opvolger van Erik ten Hag is halverwege het seizoen nog steeds op zoek naar zijn beste elftal. Hij geniet nog wel het vertrouwen van de leiding van de club uit de hoofdstad.

De directie van Ajax beseft dat er afgelopen zomer met Sébastien Haller, Antony, Lisandro Martínez, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, André Onana, Perr Schuurs en Nicolás Tagliafico wel heel veel goede voetballers zijn vertrokken. En het ligt niet alleen aan Schreuder dat veel aanwinsten nog niet laten zien waarom ze zijn aangetrokken.

Afgelopen maandag lekte uit dat veel spelers van Ajax nog maar weinig vertrouwen in de huidige technische staf hebben. Ze lieten dat in de aanloop naar de uitwedstrijd van zondag tegen Feyenoord (1-1) weten tijdens een groepsgesprek met mentale coach Joost Leenders. Ajax speelde niet goed in De Kuip. Maar de spelers lieten hun trainer Schreuder zeker na rust niet vallen. Net zoals ze een week eerder met tien man tegen FC Twente (0-0) bleven knokken.

Assistent

Mogelijk krijgt Schreuder een nieuwe assistent naast zich. Hij vormt nu een staf met Michael Reiziger, Richard Witschge en Matthias Kaltenbach, de Duitser die de bij veel spelers populaire Winston Bogarde heeft opgevolgd. Schreuder werkte bij Hoffenheim al samen met Kaltenbach.

Het programma voor de komende weken biedt kansen voor een inhaalrace. Ajax speelt na FC Volendam achtereenvolgens tegen Excelsior, SC Cambuur en RKC Waalwijk in de Eredivisie. Maar na puntenverlies in die duels zal de roep om het vertrek van Schreuder nog luider klinken. Er is ook veel kritiek op de directie. Ajax heeft nog steeds geen opvolger voor de vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars aangesteld. De raad van commissarissen mist na het vertrek van Danny Blind ook nog een technische man.