Blessures volgens Phillipp Mwene gevolg van energieverslindend systeem van PSV

„Het defensieve werk was een stuk beter dan de laatste weken”, zei Schmidt. Die moest door de absentie van een vijftal spelers zijn team behoorlijk aanpassen. Hij zag bovendien Met Yorbe Vertessen en Carlos Vinicius twee aanvallers uitvallen. „Vinicius had last van kramp. Hij heeft de laatste weken veel gespeeld. Dat was hij niet meer gewend. Gelukkig is het geen langdurig probleem”, aldus Schmidt.

Volgens Schmidt kreeg Vertessen voor de rust een tik op zijn ribben. Daar was hij vorige week ook al getroffen. „Het is een pijnlijke plek. Hij kon echt niet meer verder spelen”, aldus de Duitse trainer.

Die had toch wel verrassend Erick Gutiérrez een basisplaats gegeven. „Hij verdiende het om te spelen. Dat heeft hij op trainingen afgedwongen”, zei hij over de Mexicaan, die alleen nog invalbeurten had gekregen. Dat PSV niet meer afdwong tegen Monaco vond Schmidt niet zo vreemd. „We misten creativiteit”, zei hij.

Volgens Phillipp Mwene hebben de blessures bij PSV te maken met de manier van voetballen, in combinatie met het drukke speelschema. De back, die in Monaco op het middenveld speelde, zegt dat het systeem van het hoog druk zetten ’veel energie kost’. „Maar we willen eraan vasthouden. We zijn er redelijk succesvol mee”, aldus Mwene.