Video: Ontketende Zlatan legt met hattrick basis monsterzege

Het oude record stond op 24 treffers in één seizoen, in 2002 gevestigd door Carlos Ruiz uit Guatemala. Ibrahimovic miste in de 32e minuut een penalty, maar had het geluk dat de terugspringende bal voor zijn voeten terechtkwam waardoor hij in de rebound alsnog de gelijkmaker kon scoren. Hij nam ook de 3-1 en 5-1 voor zijn rekening.

Met zijn hattrick had de spits een groot aandeel in de 7-2-overwinning van zijn ploeg op Sporting Kansas City, de eerste zege voor LA Galaxy in vijf wedstrijden. De club uit Los Angeles staat nu vijfde in de Western Conference en maakt goede kans op een plaats in de play-offs.