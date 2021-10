Belangrijke motorendeal in de maak in Formule 1

Dat bevestigen verschillende bronnen aan De Telegraaf, na eerdere berichtgeving van Auto, Motor und Sport. Een definitief akkoord wordt op niet al te lange termijn verwacht.

De nieuwe motoren, die per 2026 moeten worden gebruikt, zullen het naar verwachting interessanter maken voor andere partijen om weer in de Formule 1 te stappen. Daarom zaten niet alleen de huidige leveranciers, maar ook Audi en Porsche aan tafel tijdens gesprekken tijdens de race-weekenden in Oostenrijk en Italië.

De toekomstige modellen zijn simpeler en daardoor ook goedkoper. In die V6-turbo’s verdwijnt bijvoorbeeld de zogeheten MGU-H, het onderdeel dat vrijkomende, warme uitlaatgassen omzet naar elektriciteit en dus extra vermogen. Een motor kost nu ruim twee miljoen euro. De prijs zou vanaf 2026 onder de miljoen moeten liggen.

Tussen 2022 en 2026 is het motorenreglement in de Formule 1 ‘bevroren’, zo kwamen de betrokken partijen eerder al overeen. Honda stapt na dit jaar uit de koningsklasse van de autosport, maar helpt de huidige partner Red Bull wel met het lanceren van de motor van volgend jaar. Die mag de seizoenen erna niet meer worden ontwikkeld. In die bevriezingsjaren zijn er vier motorpartijen in de sport: Mercedes, Ferrari, Renault en Red Bull. Red Bull hoopt een eigen motor te ontwikkelen richting 2026.