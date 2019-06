Oranje na verlenging naar finale Nations League

Bij voorbaat - gezien de opstellingen - leek het er sterk op dat Koeman de halve finale serieuzer nam dan zijn collega bij de Britten, Gareth Southgate. Terwijl de Nederlandse oefenmeester met zijn - naar eigen zeggen - sterkste opstelling begon, besloot Southgate de zeven spelers die de finale van Champions League hadden gespeeld, niet op te stellen. Een veredeld ’b-elftal’ dus, waarin Raheem Sterling voor het eerst aanvoerder van het nationale team mocht zijn.

Dat uitte zich in de beginfase niet meteen op het veld, want de Engelsen kwamen er in de eerste tien minuten gevaarlijk uit. Toch was de eerste ’bijna’ grote kans voor Oranje, ware het niet dat Georginio Wijnaldum de bal in vrije positie niet hard genoeg meegaf aan Memphis Depay. De aanval strandde dan ook in schoonheid.

De Ligt

In de 29e minuut dook echter opeens Marcus Rashford in de zestienmeter op van het Nederlands elftal. Matthijs de Ligt verloor de bal knullig en schatte vervolgens de situatie niet goed in, zijn tackle was dan ook te laat ingezet: scheidsrechter Turpin kon niets anders doen dan de bal op de stip leggen. De aanvaller van Manchester United ging zelf achter de bal staan en liet Jasper Cillessen kansloos: 1-0 voor Engeland.

Oranje zette vervolgens meteen weer aan, wat resulteerde in een typisch heupschot van Ryan Babel. Sluitpost Jordan Pickford had er alle moeite mee, maar hield de bal wel tegen. Enkele minuten later counterde de ploeg van Southgate bijna naar 2-0. Een geweldige sliding van Denzel Dumfries voorkwam een waarschijnlijke treffer van Rashford. Vlak voor deze actie werd De Ligt nog door zijn benen gespeeld. Het was tot op dat moment nog niet een heel gelukkige interland van de aanvoerder van Ajax.

Het moment: De Ligt tackelt Rashford Ⓒ BSR Agency

Kane

De Ligt kon op slag van rust zijn fout nog wel goedmaken, maar kopte de bal uit een corner - aardig in vrije positie - maar net naast. De pauze werd derhalve gehaald met een 0-1 achterstand.

Rashford kon na rust de pijn van de tackle van Dumfries waarschijnlijk niet meer aan, want Harry Kane kwam voor hem in het veld. Hij nam meteen ook maar de aanvoerdersband van Sterling weer over.

Memphis

In de 52e minuut had Nederland misschien wel een penalty kunnen krijgen. Steven Bergwijn zette knap door op rechts en Ben Chilwell leek de PSV’er van de sokken te lopen. Leidsman Turpin dacht er in ieder geval anders over en liet ook de VAR niet in actie komen. Praktisch een minuut later leek Engeland op 2-0 te komen, maar een totaal vrijstaande Jadon Sancho kopte de bal precies in de handen van Cillessen.

Jadon Sanchez mist de kans op de 2-0. Ⓒ BSR Agency

In de tegenaanval - althans, Depay veroverde de bal van de nonchalante Kyle Walker - schoot de Lyon-spits va hard op de vuisten van Pickford. Zijn rebound kwam halfhoof terug, precies bij Memphis. Zijn halve omhaal mislukte echter vervolgens hopeloos.

Frisheid

Het spel golfde vervolgens op en neer, waarbij beide teams genoeg schietkansen kregen. Maar de echte frisheid ontbrak bij zowel Oranje als Engeland. Vooral de equipe van Koeman leek hier last van te hebben. De bondscoach bracht Promes voor Babel en Donny van de Beek voor Marten de Roon.

Het sorteerde blijkbaar effect, want in de 73e minuut maakte De Ligt zo’n beetje alles weer goed wat hij fout deed. Uit een corner van Depay torende De Ligt boven Walker uit: 1-1.

VAR

Engeland wankelde ineens. Via een rebound was daar een uitgelezen mogelijkheid voor invaller Van de Beek, maar zijn inzet van dichtbij vloog net over.

Maar in de 83e minuut lette Daley Blind niet op, waardoor hij een diepgaande Jesse Lingard zomaar voorbij liet lopen. Die had geen moeite met dit buitenkansje: 1-2. Althans, dat dacht iedereen, want Turpin kreeg in zijn oor dat het wellicht buitenspel was. En dat bleek ook zo te zijn. Goal afgekeurd.

Ⓒ BSR Agency

Polletje

Niet veel later zette Oranje een mooie aanval over rechts, waarbij de voorzet van de onvermoeibare Dumfries met de hand van een Engelsman getoucheerd te worden. Turpin en de VAR zagen er echter niets in.

In de 94e minuut snelde Bergwijn op de achterlijn langs een trage Engelsman en gaf de bal uitstekend op de meegelopen Depay. Die knalde de bal helaas voor heel Oranje ruim naast, al leek hij te maken te hebben met een Portugees polletje. Uiteindelijk floot Turpin in de 98e minuut voor het voorlopige einde: verlengen geblazen in Portugal.

Geklungel

Koeman haalde Bergwijn er af voor Davy Pröpper, nog een verse kracht dus. In de 98e minuut ging John Stones opeens verschrikkelijk in de fout. Zijn geklungel achterin zorgde ervoor dat Depay de bal zomaar kon overnemen en op doel van Pickford kon schieten. De Everton-keeper redde nog, maar de meegelopen Promes leek de rebound in de lege goal te schieten. Zijn inzet was het echter naast gegaan, ware het niet dat Walker de bal raakte en het leder daardoor juist ín de goal belandde: 2-1 voor Oranje.

De vermoeide elftallen probeerde met counters allebei nog kansen te verzilveren, maar de juiste eindpass ontbrak. En zeker bij de Engelsen, want de passnauwkeurigheid liet te wensen. Net als bij de 2-1, ging het in de 114e minuut hopeloos mis achterin. Memphis profiteerde en bediende de meegelopen Promes: 3-1.

Promes juicht na de 3-1 Ⓒ AFP

Nederland speelt zondagavond het toetje van dit voetbalseizoen: de finale van de Nations League, om 20.45 uur tegen gastland Portugal.