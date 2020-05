’Bad boy’ Nick Kyrgios doet boekje open over seksleven

Kyrgios had enkele maanden een relatie met de Russische tennisspeelster Anna Kalinskaya, maar die bevestigde afgelopen week tijdens een Instagram Live dat de twee geen koppel meer zijn. „We zijn uit elkaar. We zijn geen vrienden, en ik ga niet over hem praten”, zei ze toen. Op haar sociale media zette ze ook al een cryptische post. „Laat niemand je breken. Wees jezelf.”

En dus is de rebelse Australiër weer single. En daar lijkt hij niet rouwig om te zijn. Tijdens de livestream op ’Fortnite’ werd Kyrgios gevraagd of hij wel eens naar bed is geweest met een fan. Het antwoord liet weinig aan de verbeelding over. „Ja. In alle eerlijkheid: wanneer ik geen relatie heb, is het een wekelijks ding.”

Vrouwenversierder

Hij liet zich ook ontvallen dat een vrouwelijke tennisfan zijn aandacht opeiste tijdens een wedstrijd tegen Roger Federer. „Ik was aan het spelen tegen Roger en dacht plots ’damn, ik wil haar meevragen om iets te gaan drinken’.”

Kyrgios staat al langer bekend als een vrouwenversierder. Voor Kalinskaya werd hij gelinkt aan Beatrice Bouchard, zus van de meer bekende Canadese tennisster Eugenie.

Onlangs deed de ’bad boy’ van het tennis ook al van zich spreken, toen hij in een dronken bui live ging op Instagram met Andy Murray. Het liep uiteindelijk uit op een aaneenschakeling van ongemakkelijke momenten, waarin de Australiër vooral wild uithaalde richting collega’s.