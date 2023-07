Team Jayco AlUla steekt draak met broederstrijd in Tour Ploeg ’verliezer’ Simon Yates grapt: ’Geen kerstkaart voor jou, Adam!’

Simon Yates (Team Jayco Alula) feliciteert zijn broer Adam (UAE Team Emirates) met zijn ritzege Ⓒ ANP/HH

Het is een zeldzaamheid in het wielrennen, twee broers die tegen elkaar om de overwinning strijden. Adam en Simon Yates deden het zaterdag in de eerste etappe van de Tour de France en zorgden zo voor een prachtige finale.