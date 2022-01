PSV-aanvoerder Marco van Ginkel: ’Schandalig, bal was over de lijn!’

„Schandalig. Ik kan zo ook wel zien dat die bal uit is”, zei Van Ginkel bij ESPN, over het omstreden moment in de aanloop naar de treffer.

Daley Blind leek de bal over de zijlijn te spelen, maar probeerde dat met een sliding te voorkomen. De grensrechter vlagde niet en scheidsrechter Danny Makkelie liet daarom doorspelen. Toen Mazraoui van afstand raak schoot, moest de VAR de beelden beoordelen. De videoarbiters achter de schermen konden niet met zekerheid vaststellen dat de bal over de zijlijn was gegaan en daarom bleef het doelpunt staan.

„Ik ben er doodziek van”, aldus Van Ginkel, die na een uur spelen bij een stand van 1-1 was gewisseld door trainer Roger Schmidt. „Die bal was over de lijn.” Aanvaller Cody Gakpo noemde het „een beetje apart” dat de goal niet werd afgekeurd. „Voor mij was de bal duidelijk over de lijn. Zelfs de spelers van Ajax zeggen dat. Ik snap eigenlijk niet waarom die treffer niet werd teruggefloten. Het geeft een oneerlijk gevoel.”

Brobbey heeft goede hoop dat zijn blessure meevalt

Brian Brobbey verwacht niet dat de blessure die hij zondag in de uitwedstrijd tegen PSV (1-2) opliep, heel ernstig is. De aanvaller van Ajax kwam in de eerste helft hard in aanraking met Armando Obispo. Brobbey voetbalde nog even door en kopte in de 34e minuut op aangeven van Dusan Tadic de 0-1 binnen.

„Ik werd geraakt op de binnenkant van mijn knie. Ik had heel veel pijn”, aldus Brobbey, die de pijn toch even verbeet. „Toen zag ik Daley Blind de bal op Tadic geven en toen wist ik dat ik nog even moest gaan. Gelukkig kon ik de bal nog binnen koppen.”

Ajax speelt in de Eredivisie over twee weken tegen Heracles. Brobbey hoopt er dan weer te staan. „Al moet ik morgen nog even afwachten.”