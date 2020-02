Sport Kort: Biatlon-kampioen Loginov verhoord door politie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Alexander Loginov Ⓒ Hollandse Hoogte

Biathlon: Biatlon-kampioen Loginov verhoord door politie

12.23 uur: De Russische biatleet Alexander Loginov is door de Italiaanse politie aan een verhoor onderworpen. Dat gebeurde in Antholz waar de WK biatlon worden gehouden. Loginov veroverde vorige week zaterdag de wereldtitel op de sprint. Volgens het Russische persbureau TASS werd de hotelkamer van de 28-jarige Rus zaterdagochtend doorzocht en werden onder meer zijn telefoon en laptop in beslag genomen. Ook bij zijn coach Alexander Kasperovitsj zou een huiszoeking zijn geweest.

De mondiale biatlonbond verklaarde de actie van de politie te ondersteunen maar deed verder geen mededelingen over de aard van het onderzoek. Loginov was eerder al twee jaar geschorst wegens het gebruik van het verboden middel epo. Sinds november 2016 mag hij weer aan wedstrijden deelnemen. Hij heeft altijd verklaard zijn sport ’schoon’ uit te oefenen.

„We zijn wakker geworden omdat de politie een deur insloeg”, deed Loginov zijn verhaal voor de Russische sportzender Match TV. „Het ging eraan toe alsof ze met zware criminelen te maken hadden.” Loginov, die in Antholz zijn eerste grote succes na zijn schorsing boekte, mag zaterdag gewoon meedoen aan de estafette.

Turnen: Jacobs zesde in ringenfinale Melbourne

10.43 uur: Turner Rick Jacobs is bij de wereldbekerwedstrijd van Melbourne als zesde geëindigd in de toestelfinale op ringen. Jacobs kwam tot een score van 13,266.

De finale werd gewonnen door regerend olympisch kampioen Eleftherios Petrounias. De Griek bereikte een puntentotaal van 15,066 en hield de Iraniër Mahdi Ahmad Kohani (14,500) en de Egyptenaar Ali Zahran (14,266) achter zich.

Bram Verhofstad werd met een score van 13,100 achtste in de vloerfinale. Hier was de Zuid-Koreaan Ryu Sunghyun de beste: 14,933.

Op zondag komen Frank Rijken (brug) en Epke Zonderland (rekstok) nog in actie. Met name de prestatie van die laatste is van belang. Zonderland is nog in de race voor een olympisch ticket.

Anne van Dam Ⓒ Reuters

Golf: Van Dam handhaaft zich in top Australian Classic

09.38 uur: Anne van Dam blijft het goed doen op de Australian Ladies Classic. De 24-jarige Arnhemse ging op de derde dag rond in 68 slagen, 4 onder par. Daarmee klom ze van de zesde naar de vijfde plaats. Van Dam was na een openingsronde van 70 vrijdag ook al goed geweest voor 68 slagen op de banen van de Bonville Golf Club.

Van Dam sloeg zaterdag een eagle en vier birdies tegen twee bogeys. Ze verkleinde met haar optreden het gat met de top 3. De Amerikaanse Lauren Stephenson, leidster na twee dagen, had 73 slagen nodig en zag de pas 19-jarige Australische Stephanie Kyriacou passeren na een ronde van 69 slagen. Kyriacou staat op een totaal van 201 slagen, Van Dam heeft er 206 achter haar naam.

LeBron James Ⓒ AFP

Basketbal: Lakers steviger aan kop, nederlaag Nuggets

08.58 uur: Met LeBron James als topschutter hebben de Los Angeles Lakers hun toppositie in de Western Conference van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA verstevigd. De Lakers versloegen Memphis Grizzlies met 117-105. James was goed voor 32 punten.

Opmerkelijk was het optreden van Anthony Davis, die vanwege een blessure aan een vinger onzeker was voor het duel met de Grizzlies. Davis stond in de basis maar verdween al na enkele minuten naar de kant na een botsing met Jaren Jackson. Na een lange behandeling aan een pijnlijke kuit keerde hij terug uit de kleedkamer om in het vervolg nog voor 28 punten en 13 rebounds te zorgen. De gasten keken vroeg in het derde kwart tegen een achterstand van 25 punten aan, naderden tot op 4 punten maar zagen toen de Lakers weer weglopen.

Naaste belager Denver Nuggets verloor bij Oklahoma City Thunder. Chris Paul leidde de thuisploeg met 29 punten naar een 113-101-overwinning. De 32 punten van Denver-ster Nikola Jokic bleken niet voldoende.

Epke Zonderland Ⓒ ANP

Turnen: Zonderland op jacht naar ’gelijkmaker’

08.21 uur: Epke Zonderland krijgt zondag in Melbourne de kans ’gelijk te maken’ tegen de Japanner Hidetaka Miyachi. Beide rekstokspecialisten zijn in een fel gevecht verwikkeld om één ticket voor de Olympische Spelen van Tokio.

Voor turners die zich niet rechtstreeks hebben geplaatst voor de Spelen geldt de wereldbeker als een achterdeurtje. Zonderland weet sinds zijn mislukte oefening bij de WK in Stuttgart dat Miyachi zijn grootste concurrent is. In een onderlinge competitie, waarbij de beste drie resultaten tellen, heeft Zonderland nog één wereldbekerzege nodig om de stand weer gelijk te trekken. In dat geval is de gemiddelde score doorslaggevend, een cijfer dat met zeges in maart in Bakoe en Doha nog kan worden opgetrokken.

In Melbourne kwam Zonderland, redelijk hersteld van problemen met de bijholtes die zijn fitheid hadden aangetast, vrijdag in de kwalificaties tot de hoogste score (14,266) met een oefening zonder combinatie van vluchtelementen. Miyachi bereikte met een score van 14,133 als vierde de finale. De Japanner heeft van zijn eerdere overwinningen scores van 14,733, 14,933 en 14,300 achter zijn naam. Zonderland won eerder met 14,866 en 14,633. De Fries heeft zijn gouden oefening van de WK 2018 en EK 2019 achter de hand, beide keren goed voor een score van boven de 15 punten.