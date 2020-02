Sport Kort: Zonderland jaagt op ’gelijkmaker’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Turnen: Zonderland op jacht naar ’gelijkmaker’

08:21 uur: Epke Zonderland krijgt zondag in Melbourne de kans 'gelijk te maken' tegen de Japanner Hidetaka Miyachi. Beide rekstokspecialisten zijn in een fel gevecht verwikkeld om één ticket voor de Olympische Spelen van Tokio.

Voor turners die zich niet rechtstreeks hebben geplaatst voor de Spelen geldt de wereldbeker als een achterdeurtje. Zonderland weet sinds zijn mislukte oefening bij de WK in Stuttgart dat Miyachi zijn grootste concurrent is. In een onderlinge competitie, waarbij de beste drie resultaten tellen, heeft Zonderland nog één wereldbekerzege nodig om de stand weer gelijk te trekken. In dat geval is de gemiddelde score doorslaggevend, een cijfer dat met zeges in maart in Bakoe en Doha nog kan worden opgetrokken.

In Melbourne kwam Zonderland, redelijk hersteld van problemen met de bijholtes die zijn fitheid hadden aangetast, vrijdag in de kwalificaties tot de hoogste score (14,266) met een oefening zonder combinatie van vluchtelementen. Miyachi bereikte met een score van 14,133 als vierde de finale. De Japanner heeft van zijn eerdere overwinningen scores van 14,733, 14,933 en 14,300 achter zijn naam. Zonderland won eerder met 14,866 en 14,633. De Fries heeft zijn gouden oefening van de WK 2018 en EK 2019 achter de hand, beide keren goed voor een score van boven de 15 punten.