Laagste klassering in jaren voor Haase, Bertens vijfde van de wereld

Bertens, die afgelopen week niet in actie kwam, handhaafde haar vijfde positie op de wereldranglijst van de vrouwen. Ook hier wijzigde de top drie niet. De Australische Ashleigh Barty blijft de aanvoerster, de Japanse Naomi Osaka is de nummer twee en de Tsjechische Karolina Pliskova staat derde.

Haase, die vorige week in de eerste ronde van het Kroatië Open in Umag werd uitgeschakeld, daalde acht posities. Hij zakte van de 78e naar de 86e plaats. Het is zijn laagste klassering sinds juli 2016. De Nederlander begon het jaar als de nummer 49 van de wereld.

De top drie van de mondiale ranking bleef hetzelfde. Novak Djokovic, die Wimbledon voor de twee keer op rij op zijn naam schreef, is vooralsnog de onaantastbare nummer 1, gevolgd door Rafael Nadal en de Roger Federer.