Fouten breken golfer Joost Luiten op in Sun City

Golf: Luiten laat topplek in Sun City liggen

17.36 uur: Golfer Joost Luiten staat na de derde ronde van het Zuid-Afrikaans Open nog in de top 10, maar hij verspeelde wel een riante kans om zich in de top 3 te nestelen.

Luiten stond er na dertien holes met drie birdies en een bogey heel goed voor op de Gary Player Course in Sun City, maar tikte op de laatste vijf holes een bogey en een double bogey binnen. Het leverde hem een ronde op van 70 slagen (-2) en de gedeelde achtste plaats in het klassement met -7.

Luiten heeft vermoedelijk een plek in de top 4 nodig om nog kans te maken op deelname aan het Tour Championship volgende week in Dubai. De beste zestig spelers van dit jaar op de Europese Tour mogen meedoen aan het slottoernooi met zo'n 7 miljoen euro aan prijzengeld. Luiten was er vanaf 2010 altijd bij.

De Zuid-Afrikaan Christiaan Bezuidenhout noteerde voor de derde dag op een rij een score van 67 slagen (-5). Hij leidt met -15 en heeft vijf slagen voorsprong op zijn eerste belagers, zijn landgenoot Dylan Frittelli en Welshman Jamie Donaldson (beide -10).

Handbal: Bondscoach Groener mag Duitse EK-ploeg leiden na herstel van Covid-19

16:46 uur: Henk Groener is hersteld van het coronavirus en zit zaterdagavond weer op de bank als bondscoach van de Duitse handbalsters op het EK in Denemarken. De 60-jarige oud-bondscoach van Oranje kreeg na de laatste test voorafgaand aan de tweede groepswedstrijd tegen zevenvoudig Europees kampioen Noorwegen een negatieve uitslag te horen.

Groener miste door de besmetting met Covid-19 de hele voorbereiding van de Duitse handbalvrouwen en reisde ook niet met de ploeg naar Denemarken. Hij ontbrak donderdag dan ook bij eerste groepswedstrijd van zijn ploeg, die wel werd gewonnen van Roemenië met 22-19.

Tegen Noorwegen mag hij weer coachen vanaf de kant. „Ik ben zeer blij dat ik eindelijk bij de ploeg ben”, liet de geboren Arnhemmer weten. De opgave is zwaar. Winnen van Noorwegen is weinig landen gegund. De Noorse ploeg is wellicht extra gemotiveerd omdat het als eerste ploeg ooit zijn honderdste wedstrijd op een EK speelt.

Voetbal: FC Dordrecht stelt Zoutman aan als trainer

14.40 uur: Bijna twee maanden na het ontslag van trainer Harry van den Ham heeft FC Dordrecht in Jan Zoutman een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De 51-jarige Zoutman staat dinsdag voor het eerst op het trainingsveld bij de club die onderaan staat in de Keuken Kampioen Divisie.

Ben Kinds, de interim-trainer na het ontslag van Van den Ham, zit zondag nog als eindverantwoordelijke op de bank in de uitwedstrijd tegen NAC Breda. FC Dordrecht won vorige week met 3-1 van Jong Ajax. „Ik was verrast door het goede spel, met name in de eerste helft tegen Jong Ajax”, zegt Zoutman. „Het elftal toonde zich als een echt team en creëerde ook voldoende kansen. Het is nu taak om dat verder uit te bouwen. Tot aan de winterstop gaan we echter eerst door op de lijn die Ben heeft ingezet.”

Zoutman werd Nederlands amateurkampioen met Argon en IJsselmeervogels (twee keer). Hij werkte ook bij Jong FC Twente en als docent van de trainerscursus bij de KNVB.

Golf: Besseling eindigt op plek 56 in Dubai, Rozner wint

14.15 uur: Wil Besseling heeft op het Golf in Dubai Championship genoegen moeten nemen met de gedeelde 56e plaats. De 34-jarige Noord-Hollandse golfer had voor zijn slotronde 71 slagen nodig, één onder het baangemiddelde. Met een totaal van 280 eindigde hij in de onderste regionen.

Besseling was het toernooi uit de Europese Tour op de banen van de Jumeirah Golf Estates begonnen met een ronde van 73 slagen, gevolgd door een ronde van 65 en twee keer een 71’er. Hij had zeventien slagen meer nodig dan de Fransman Antoine Rozner, die zijn eerste overwinning boekte op de Europese Tour.

Besseling rekent erop dat hij hoog genoeg op de Europese ranglijst staat om volgende week in actie te komen op het Tour Championship op dezelfde baan in Dubai. De zestig beste golfers van het jaar mogen meedoen aan het slottoernooi.

Basketbal: Orange Lions voor EK-kwalificatie weer naar Turkije

13.41 uur: De Nederlandse basketballers gaan begin volgend jaar in de EK-kwalificatie weer naar Turkije. De ploeg van bondscoach Maurizio Buscaglia speelt in Ankara tegen Kroatië (20 februari) en Zweden (22 februari). Afgelopen maand ging Oranje al naar Istanbul om daar in een ’bubbel’ twee EK-kwalificatiewedstrijden te spelen. Voor de laatste kwalificatieperiode wees de Europese federatie weer Turkije aan.

De basketballers versloegen Zweden in Istanbul met 78-76, maar verloren daarna nipt van Turkije (71-73). De ’Orange Lions’ hadden zich met een zege op de Turken al kunnen plaatsen voor het EK 2022, dat wordt gespeeld in Tsjechië, Georgië, Italië en Duitsland.

Met twee zeges en twee overwinningen staat Oranje in groep D op de tweede plaats, achter het al geplaatste Kroatië. Om zich te kwalificeren voor de Europese eindronde moeten de basketballers één land onder zich houden in de poule van vier. Zweden en Turkije hebben beide pas één wedstrijd gewonnen.

De vrouwen van bondscoach Hakim Salem kunnen zich voor het eerst sinds 1989 plaatsen voor het EK. Een overwinning in en tegen Slowakije op 6 februari is voldoende voor de basketbalsters. Het EK wordt komende zomer gehouden in Spanje en Frankrijk.

Wielrennen: Qhubeka-Assos haalt ook Henao binnen

13.23 uur: De Zuid-Afrikaanse wielerploeg Qhubeka-Assos heeft opnieuw een ervaren renner aangetrokken. De Colombiaan Sergio Henao, in 2017 winnaar van Parijs-Nice, komt over van Team Emirates. De 32-jarige Henao ondertekende een contract voor een jaar bij de ploeg die onlangs dankzij de nieuwe hoofdsponsor Assos een doorstart kon maken.

Na het afhaken van NTT verkeerde het wielerteam in financiële problemen. Het was lang onduidelijk of de ploeg volgend seizoen nog zou bestaan. Naast teammanager Bjarne Riis vertrokken onder anderen de renners Louis Meintjes, Edvald Boasson Hagen, Michael Valgren en Ben O’Connor.

Met Assos als hoofdsponsor kan de ploeg in ieder geval weer een jaar door. Qhubeka-Assos versterkte zich de afgelopen weken met onder anderen Simon Clarke, Dimitri Claeys en Fabio Aru, die bij Team Emirates al ploeggenoot was van Henao. De Colombiaan, tweevoudig nationaal kampioen op de weg, reed eerder voor Sky, nu Ineos. Hij hielp zijn teamgenoot Chris Froome in 2016 en 2017 aan de eindzege in de Tour de France.

Team Qhubeka-Assos heeft nu 23 renners onder contract staan voor 2021.

Voetbal: Frank Lampard wil jaren doorgaan bij Chelsea

Het contract van Frank Lampard bij Chelsea loopt nog 1,5 jaar door, maar de Engelse manager wil dolgraag langer blijven. De 42-jarige Lampard, oud-speler van Chelsea, eindigde vorig seizoen met zijn ploeg op de vierde plaats in de Premier League. „De tijd vliegt. Ik wil heel graag onderdeel zijn van de langetermijnplannen hier bij Chelsea”, zei Lampard in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Leeds United.

Zijn voormalige teamgenoot Branislav Ivanovic schoof Lampard deze week in een interview naar voren als toekomstig bondscoach van Engeland. „Ik waardeer die suggestie van Branislav”, zei Lampard. „Ik ben heel patriottistisch, ik hield ervan om voor mijn land te voetballen. Maar ik wil eerst de komende jaren zo goed mogelijk presteren met Chelsea. Als ik ooit de kans krijg om bondscoach te worden, dan ga ik daar zeker over nadenken. Maar in deze wereld moet je nooit te ver vooruit kijken.”

Skiën: Sneeuwval verhindert eerste super-G voor skiesters

Hevige sneeuwval en harde wind in Sankt Moritz zorgen ervoor dat de eerste super-G van het wereldbekerseizoen voor de skiesters niet doorgaat. De organisatie besloot om de wedstrijd van zaterdag te annuleren. Ze hopen dat de skiesters zondag alsnog van de Zwitserse piste af kunnen gaan voor een super-G.

De reuzenslalom voor mannen in het Italiaanse skigebied Santa Caterina Valfurva gaat wel door, hoewel het ook daar flink heeft gesneeuwd. De organisatie slaagde er echter in om de piste op tijd te prepareren voor de wereldbekerwedstrijd waarop de Nederlandse skiër Maarten Meiners in actie komt.