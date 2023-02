Las Vegas ziet liefst voor eeuwig Formule 1-race in de stad

De beroemde gokstad in de staat Nevada keert na een lange afwezigheid dit jaar terug op de kalender van de Formule 1 met een avondrace op 18 november. De coureurs racen over onder meer de Strip en langs bezienswaardigheden als de Bellagio-fonteinen en Caesars Palace.

De promotors sloten een deal voor drie jaar, maar de weg is vrij voor een hele lange verbintenis. "We hebben vandaag besloten dat er ruimte is voor een contractverlenging tot ten minste 2032", zei bestuurder Jim Gibson van Clark County, waar Las Vegas onder valt. "Na die tijd weet ik zeker dat onze opvolgers zullen zien hoe groot en betekenisvol de Formule 1 is en een eeuwige samenwerking zullen nastreven."

Drie races in VS

De Verenigde Staten waren in het verleden nooit zo geïnteresseerd in de Formule 1, maar lijken de koningsklasse eindelijk te hebben omarmd. Er zijn dit jaar zelfs drie races in het land. Ook de Grote Prijs van Miami (7 mei) en de Grote Prijs van de VS in Austin (22 oktober) staan op de kalender.