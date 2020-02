Tallon Griekspoor weet niet opnieuw te stunten in Rotterdam

In zowel 2018 als 2019 sloeg Griekspoor in de openingsronde nog een speler van naam uit het toernooi: twee jaar geleden was dat de Zwitser Stan Wawrinka en vorig jaar Karen Chatsjanov uit Rusland.

Ditmaal kwam Griekspoor er niet aan te pas. Hij kreeg in de eenzijdige partij geen enkel breakpoint, leverde zelf vier keer zijn servicegame in en moest Krajinovic na precies een uur feliciteren.

Wildcard

Krajinovic is de nummer 39 van de wereld, Griekspoor is op plek 172 de laagst geklasseerde speler in het hoofdtoernooi. De Nederlander kreeg pas op het laatste moment een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek, die geen aanmelding meer kreeg van een wereldtopper.

Voor Griekspoor was het pas zijn tweede toernooi van dit seizoen. Hij maakte in januari alleen zijn opwachting op de Australian Open, waar hij zijn debuut maakte op grandslamniveau. Hij won drie kwalificatiewedstrijden en verloor in de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de Amerikaan Taylor Fritz.

Tekortkomingen

Griekspoor was een van de twee Nederlanders in Ahoy. Woensdag komt Robin Haase nog in actie tegen David Goffin.

Griekspoor werd in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament door de Serviër op zijn tekortkomingen gewezen. Een derde stunt op een rij bleef zodoende uit.

Wedstrijdritme

„Terug naar de realiteit”, stelde Griekspoor na zijn 6-4 6-1-nederlaag. „Het was een matig begin van mij en daarna speelde ik toch een goede eerste set. Ik kon net niet op 5-5 komen, want dan was het een open wedstrijd. Na winst van de eerste set ging hij vrijer spelen en liep hij weg.”

Griekspoor zelf begon juist steeds minder te spelen. „Ik miste toch wat wedstrijdritme en vertrouwen”, aldus de nummer 172 van de wereld, die mede door een schouderblessure pas één toernooi speelde. „Daardoor was ik niet in topvorm en dat moet wel tegen deze gasten. Ik geef mezelf een 5,5, het was net aan voldoende.”

Krajinovic speelde een beetje hetzelfde spel, maar voerde het beter uit. „Hij is iemand waar ik graag naar kijk; returns aanpakken, heel direct spelen en veel naar het net komen”, aldus Griekspoor. „Daar moet je wel vertrouwen voor hebben en dat had ik vandaag te weinig.”