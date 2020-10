Sport Kort: Honkballers Jansen en Albies treffen elkaar in play-offs MLB

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Honkbal: Antilliaanse strijd in Major League

08.32 uur: De Antilliaanse honkballers Kenley Jansen en Ozzie Albies gaan het tegen elkaar opnemen in de play-offs van de Major League. Jansen en Albies treffen elkaar met respectievelijk Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves in de finale van de National League. De winnaar van de best-of-sevenserie gaat door naar de World Series.

Zowel de Dodgers als de Braves plaatsten zich ongeslagen voor de finale van de National League. Zonder pitcher Jansen, die na een tegenvallend optreden van een dag eerder op de heuvel aan de kant bleef, won LA Dodgers het derde duel met San Diego Padres in de best-of-fiveserie met 12-3. Bij de Padres kwam Jurickson Profar alleen even in actie als aangewezen slagman.

Atlanta Braves besliste de serie tegen Miami Marlins met een overtuigende zege: 7-0. Albies, de tweedehonkman van de Braves, kwam ook tot scoren. De 23-jarige honkballer van Curaçao is bezig aan zijn vierde jaar in de Major League. De 33-jarige Jansen bereikte in 2017 en 2018 met de Dodgers de World Series, maar hij kon de ploeg uit LA nog niet aan het eerste kampioenschap sinds 1988 helpen.