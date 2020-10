Tiental Excelsior blijft overeind in Eindhoven

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Tiental Excelsior pakt punt bij FC Eindhoven

23.13 uur: Excelsior heeft met tien man een punt overgehouden aan het bezoek aan FC Eindhoven. Het enige duel van deze vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie eindigde in 1-1. Nog voor rust kwamen de bezoekers al met een mannetje minder te staan, toen Mats Wieffer met rood werd weggestuurd. Elias Omarsson zette de Rotterdammers vervolgens zelfs op voorsprong, maar Flor van den Eynden tikte van dichtbij de gelijkmaker binnen.

Honkbal: Legendarische Yankees-werper Whitey Ford (91) overleden

20.13 uur: Voormalig werper Edward Charles ’Whitey’ Ford van New York Yankees is op 91-jarige leeftijd overleden. De honkballer won in de jaren 50 en 60 zes keer de World Series met de Yankees.

Ford, die de bijnaam ’Whitey’ kreeg vanwege zijn lichte haar, speelde in 1950 en van 1953 tot en met 1967 voor de Yankees. Zijn winstpercentage van 2.75, hij won 236 keer tegen 106 nederlagen, is het hoogste van alle werpers in de honkbalcompetitie Major League Baseball in de 20e eeuw. Daarom kreeg hij de bijnaam ’Chairman of the Board’, ’voorzitter van de raad’.

De linkshandige werper won de World Series met de Yankees in 1950, 1953, 1956, 1958, 1961 en 1962 en werd uitgeroepen tot de meest waardevolle speler van de World Series in 1961. Hij brak in 1961 het record van honkballegende Babe Ruth, door 33 innings op rij geen enkele run toe te staan.

„De Yankees hebben met diepe bedroefdheid vernomen dat Whitey Ford is overleden”, liet de club weten via Twitter. „Een van de beste linkshandige pitchers ooit. Hij zal enorm worden gemist.”

Golf: Luiten na matige tweede ronde klaar op het PGA Championship

19.46 uur: Joost Luiten is na twee ronden klaar op het BMW PGA Championship in Engeland. De 34-jarige Luiten miste op de Wentworth Golf Club in Virginia Water de cut na een ronde van 75 op vrijdag, drie boven het baangemiddelde. Hij was donderdag begonnen met een ronde par. Met 147 slagen stond hij gedeeld 86e en had hij drie slagen te veel om mee te mogen doen aan het restant van het toernooi.

Luiten sloeg een triple-bogey op baan 3, een double bogey op baan 10 en een bogey op baan 13. Daar zette hij slechts drie birdies tegenover. De Ier Shane Lowry en de Brit Matthew Fitzpatrick gaan na twee dagen aan de leiding. Zij staan beiden op twaalf slagen onder het baangemiddelde na een tweede ronde van 65 slagen (7 onder par).

De geboren Bleiswijker had eerder in de week bij een ongelukje in huiselijke kring een lichte beschadiging aan zijn rechteroog opgelopen. „Gelukkig zie ik weer scherp”, liet hij op zijn eigen website weten. Luiten voelde zich gesterkt door zijn solide spel, dat hem de negentiende plek op het Schots Open en de elfde plek op het Iers Open had opgeleverd.

Zeilen: Zeilster Bouwmeester voorlopig 2e op EK

18.57 uur: Zeilster Marit Bouwmeester staat op het Europees kampioenschap Laser Radial in het Poolse Gdansk voorlopig op de tweede plaats. Na vier races moet de olympisch kampioene alleen de Deense titelverdedigster Anne-Marie Rindom voor zich dulden. Een dag eerder hadden ze nog gedeeld eerste gestaan. De Poolse Agata Barwinska is derde.

Maxime Jonker klom naar de vierde plek.

Voetbal: Portugese doelman mist duel met Frankrijk na positieve coronatest

18.26 uur: Doelman Anthony Lopes van het Portugese elftal mist het duel tegen Frankrijk zondag in de Nations League. De keeper heeft positief getest op het coronavirus.

Lopes, die teamgenoot is van Memphis Depay bij Olympique Lyon, wordt vervangen door Bruno Varela van Vitoria Guimarães. Hij zal verdere testen ondergaan voordat hij terugkeert bij zijn club.

Lopes is de tweede speler in het Portugese elftal die positief heeft getest. Eerder moest José Fonte, verdediger van Lille, afhaken bij de nationale selectie na een positieve test. Dat was voor de 0-0 in de oefeninterland tegen Spanje.

De Portugese spelers ondergaan extra testen voordat ze zaterdag afreizen naar Parijs.

Roeien: Vijf Nederlandse boten naar finale op eerste dag EK roeien

18.01 uur: De mannen in de dubbelvier hebben zich bij de EK roeien in het Poolse Poznan geplaatst voor de finale. Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers en Tone Wieten waren in hun serie met overmacht de beste. De dubbelvier, die vorig jaar zowel de Europese als de wereldtitel veroverde, was 13 seconden sneller dan de Duitsers die als tweede eindigden.

Ook vier boten bij de roeisters plaatsten zich voor de finale. Martine Veldhuis in de lichte skiff en de vier-zonder-stuurvrouw met Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester wonnen hun serie. De dubbeltwee met Roos de Jong en Lisa Scheenaard, en de dubbelvier met Laila Youssifou, Inge Janssen, Nicole Beukers en Olivia van Rooijen, werden tweede in hun heat. Dat was voldoende voor een finaleplaats.

Skiffeur Amos Keijser, de twee-zonder-stuurman, de dubbeltwee en de lichte dubbeltwee bereikten de halve finales. De mannen vier-zonder-stuurman plaatste zich via de herkansingen voor de halve finales.

Skiffeuse José van Veen plaatste zich eveneens via de herkansingen voor de halve eindstrijd. De lichte dubbeltwee en de twee-zonder staan ook in de halve finales.

Voetbal: Nog eens drie spelers voetbalclub Inter testen positief

17.58 uur: Nog eens drie spelers van Inter hebben positief getest op het nieuwe coronavirus. De club uit de hoogste Italiaanse voetbalklasse liet vrijdag weten dat het aantal besmette voetballers nu vijf bedraagt.

De nummer twee van vorig seizoen meldde dat de middenvelders Roberto Gagliardini en Radja Nainggolan en reservekeeper Ionut Radu aan het lijstje zijn toegevoegd. Milan Skriniar en Alessandro Bastoni stonden daar al op.

Volgens de regels moeten de spelers twee weken in afzondering. Op 17 oktober staat voor Inter de derby met AC Milan op het programma. Bij Milan werden eerder Leo Duarte en de Zweedse vedette Zlatan Ibrahimovic positief bevonden.

Bij Inter speelt ook Stefan de Vrij. De centrale verdediger verblijft momenteel in het trainingskamp van het Nederlands elftal, dat zondag tegen Bosnië speelt.

Voetbal: Poll langer bij FC Groningen

17.22 uur: Thomas Poll blijft langer bij FC Groningen. De club heeft het contract van de 19-jarige verdediger opengebroken en verlengd. Poll tekende een nieuwe 2-jarige verbintenis. In de overeenkomst tot medio 2022 is een optie voor nog een jaar opgenomen. Poll kwam reeds in vijf officiële wedstrijden in actie voor FC Groningen.

Tennis: Swiatek niet naar finale dubbelspel op Roland Garros

17.20 uur: Iga Swiatek is er in het vrouwendubbelspel in Parijs niet in geslaagd de eindstrijd te bereiken. De Poolse tennisster, 19 jaar oud pas, staat zaterdag wel in de finale van het enkelspel op Roland Garros. Daarin neemt ze het op tegen de Amerikaanse Sofia Kenin.

Swiatek was samen met de Amerikaanse Nicole Melichar net de mindere van Alexa Guarachi uit Chili en Desirae Krawczyk uit de Verenigde Staten. Het werd 7-6 (5) 1-6 6-4.

In de finale neemt het duo Guarachi/Krawczyk het op tegen de Française Kristina Mladenovic en Timea Babos uit Hongarije.

Voetbal: Jong Oranje roept geen vervanger op voor geschorste De Wit

17.14 uur: Bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje roept voor de interland van dinsdag op Cyprus geen vervanger op voor Dani de Wit. De speler van AZ kreeg donderdag tegen Jong Gibraltar zijn derde gele kaart in de reeks en is geschorst. Hij is inmiddels weer naar zijn club gegaan.

De Wit is met tien doelpunten topscorer van Jong Oranje in deze kwalificatieserie. Tegen Gibraltar scoorde hij twee keer.

Jong Oranje is al bijna zeker van kwalificatie voor het EK, dat volgend jaar wordt gehouden.

Voetbal: FIFA: minder transfers en transferuitgaven in mondiale voetbal

16.31 uur: Niet alleen het aantal transfers van voetballers maar ook de hoeveelheid geld die clubs uitgaven aan transfers is flink gedaald in 2020. De wereldvoetbalbond FIFA concludeerde dat vrijdag uit eigen onderzoek en wijst de coronacrisis aan als oorzaak voor de daling.

Tussen 1 juni en 5 oktober dit jaar verwisselden 7424 voetballers van club en besteedden clubs een totaalbedrag van 3,92 miljard euro. Ter vergelijking: vorig jaar hadden 9087 voetballers een transfer (18 procent meer) voor een som van 5,8 miljard euro (32 procent meer).

Uit het onderzoek blijkt verder dat het vrouwenvoetbal minder beïnvloed is door het virus. Het aantal internationale transfers steeg van 385 naar 522 en het bedrag dat aan speelsters werd uitgegeven verdubbelde bijna van 455.000 naar 822.000 dollar.

De coronapandemie bracht het voetbal wereldwijd tot stilstand tussen maart en juni en hoewel het sindsdien opnieuw is begonnen, zijn de meeste wedstrijden gespeeld zonder fans of voor een zeer beperkte menigte wat de inkomsten van de club aanzienlijk heeft beïnvloed. Het zorgde er ook voor dat de transferwindow werd verlengd tot 5 oktober om een latere start van het Europese clubseizoen 2020-2021 mogelijk te maken.

Volleybal: Volleyballers in Topsportcentrum Rotterdam in EK-kwalificatie

15.47 uur: De Nederlandse volleyballers hebben het Topsportcentrum Rotterdam gekozen als locatie voor de tweede ronde van het EK-kwalificatietoernooi. Van 15 tot en met 17 januari neemt Oranje het op tegen Kroatië en Zweden.

Een week eerder vindt op Kroatische bodem de eerste ronde plaats, met dezelfde drie landen. De poulewinnaar plaatst zich direct voor het EK dat in de zomer van 2021 wordt gespeeld in Polen, Tsjechië, Estland en Finland. De nummer twee maakt ook kans zich te plaatsen.

De kwalificatie voor het EK zou oorspronkelijk eind augustus en begin september plaatsvinden met uit- en thuiswedstrijden. De Europese bond CEV bepaalde dat die wedstrijden geen doorgang konden vinden en in overleg met alle betrokken nationale federaties is besloten de kwalificatie te wijzigen.

Handbal: Handbalvereniging E&O stopt tijdelijk vanwege coronavirus

15.46 uur: Handbalvereniging E&O uit Emmen heeft alle trainingen en wedstrijden voorlopig opgeschort. Volgens de vereniging leeft er te veel angst binnen de club over besmettingsgevaar met het coronavirus.

„We vinden het met het oog op de gezondheid van onze spelers niet meer verantwoord om wedstrijden te spelen of te trainen”, aldus woordvoerder Harwin de Jonge. „Niet bij de jeugd en niet bij de senioren. Wij snappen niet hoe het nog verantwoord is om spelers door het hele land te sturen voor een wedstrijd.”

Het mannenteam van E&O komt uit in de eredivisie, de vrouwen spelen in de eerste divisie. De club uit Emmen wacht de volgende persconferentie van het kabinet af met eventuele nieuwe maatregelen. „Tot en met dinsdag trekken wij ons terug.”

Handbalbond NHV geeft aan nog niet op de hoogte te zijn van het besluit van E&O. „We hebben nog niets gehoord van de vereniging”, aldus voorzitter Tjark de Lange. „Het credo vanuit de bond is nog steeds: handballen waar het kan, stoppen waar het moet.”

Donderdagavond overlegde een delegatie uit de eredivisie en de BeNe-League over hoe verder te gaan met de handbalcompetities. In dat overleg werd besloten om clubs meer ruimte te geven als zij een wedstrijd willen uitstellen. „Waar bezwaren leven, moeten we coulant zijn”, aldus een woordvoerder.

Hockey: Tuchtzaak op verzoek hockeyclub Kampong uitgesteld

15.16 uur: Op verzoek van hockeyclub Kampong is een tuchtzaak die vrijdag zou dienen uitgesteld naar zondag. Kampong moet zich verantwoorden bij de tuchtcommissie, omdat het onlangs in een wedstrijd tegen Tilburg een speler liet meedoen die wellicht in quarantaine had moeten zitten vanwege een mogelijke coronabesmetting.

Het bestuur van de Nederlandse hockeybond KNHB schakelde de onafhankelijke tuchtcommissie in. Die moet onderzoeken of Kampong de regels heeft overtreden. De KNHB heeft voor dit seizoen in de reglementen opgenomen dat een hockeyer niet speelgerechtigd is als hij of zij positief is, in quarantaine moet, corona-gerelateerde klachten heeft of in afwachting is van de uitslag van een coronatest.

De tuchtcommissie heeft vertegenwoordigers van de KNHB en Kampong opgeroepen voor de besloten zitting. Het is niet bekend waarom de club de zaak heeft laten uitstellen. Binnen vijftien dagen na de zitting doet de commissie uitspraak.

Skisport: Skiester Shiffrin moet start wereldbeker overslaan

15.15 uur: De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin ontbreekt volgende week bij de start van het wereldbekerseizoen in Oostenrijk. De 25-jarige Shiffrin, winnares van 66 wereldbekerwedstrijden, heeft last van haar rug. Op advies van artsen besloot ze de trip naar Sölden over te slaan.

In Oostenrijk staat voor de skiesters twee keer een reuzenslalom op het programma. „De afgelopen acht jaar ben ik mijn seizoen steeds begonnen in Sölden. Dit voelt dus heel vreemd en frustrerend”, aldus Shiffrin. „Gelukkig zal ik van deze blessure herstellen en kan ik snel weer beginnen. Ik kan niet wachten.”

De tweevoudig olympisch kampioene domineert al jaren in de wereldbeker. Shiffrin brak het vorige seizoen voortijdig af vanwege het overlijden van haar vader.

Voetbal: Belgische bondscoach hoopvol over meedoen Vertonghen op Wembley

14.12 uur: De Belgische bondscoach Roberto Martínez denkt zondag op Wembley te kunnen beschikken over Jan Vertonghen. De Belgen nemen het in Londen in het kader van de Nations League op tegen Engeland.

„De medische staf moet eerst nog goedkeuring geven, maar het ziet er goed uit”, zei Martínez. Zonder Vertonghen speelden de ’Rode Duivels’ donderdag in een oefeninterland met 1-1 gelijk tegen Ivoorkust.

De 33-jarige Vertonghen liep drie weken geleden een gebroken jukbeen op bij zijn nieuwe club Benfica, waar hij niet gelukkig is begonnen. Met een eigen doelpunt was hij debet aan de uitschakeling in de voorronden van de Champions League.

België heeft na twee duels in de Nations League 6 punten, Engeland heeft 2 punten minder.

Tennis: WTA-tennistoernooi van Linz vindt plaats in november

13.07 uur: Het WTA-toernooi van Linz wordt dit jaar gehouden in november. Het tennistoernooi in Oostenrijk is voorlopig het tweede toernooi dit seizoen op de fiks uitgedunde speelkalender van de WTA. Het toernooi wordt van 7 tot en met 15 november gehouden. Het stond gepland voor half oktober.

Het indoortoernooi van Linz staat al sinds 1991 op de kalender. Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door Cori Gauff, toen pas 15 jaar oud.

Vooralsnog staat verder alleen het WTA-toernooi van Ostrava op de kalender. Dat evenement in Tsjechië wordt van 19 tot en met 25 oktober gespeeld. Alle toernooien in Azië zijn van het programma gehaald.

Kiki Bertens openbaarde vorige week op Roland Garros dat ze door een gebrek aan toernooien mogelijk haar laatste wedstrijd van het jaar heeft gespeeld. Vorig jaar was ze ook van de partij in Linz. Ze verloor toen van Gauff.

Voetbal: landgenoot van Ronaldo heeft corona

11.52 uur: De Portugese doelman Anthony Lopes is besmet met het coronavirus en verlaat de selectie van het nationale elftal. De 30-jarige keeper van de Franse voetbalclub Olympique Lyon is de tweede speler binnen de selectie van bondscoach Fernando Santos die positief test. Dinsdag bleek ook verdediger José Fonte besmet te zijn.

Portugal speelde woensdag in een oefeninterland met 0-0 gelijk tegen Spanje. Lopes zat toen op de bank. Zondag speelt Portugal in de Nations League tegen Frankrijk. Op woensdag volgt het duel met Zweden.

Voetbal: Higler naar Athene in Nations League

09.45 uur: Scheidsrechter Dennis Higler gaat naar Athene voor de wedstrijd in de Nations League tussen Griekenland en Moldavië. Die landen treffen elkaar zondag in het Olympisch Stadion in de Griekse hoofdstad. De thuisploeg staat onder leiding van bondscoach John van ’t Schip.

Het elftal van de Nederlandse oud-international gaat in groep 3 van divisie C aan kop met vier punten uit twee wedstrijden. Moldavië heeft pas één punt. Griekenland verloor eerder deze week in Klagenfurt een oefeninterland tegen Oostenrijk met 2-1.

Honkbal: Antilliaanse strijd in Major League

08.32 uur: De Antilliaanse honkballers Kenley Jansen en Ozzie Albies gaan het tegen elkaar opnemen in de play-offs van de Major League. Jansen en Albies treffen elkaar met respectievelijk Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves in de finale van de National League. De winnaar van de best-of-sevenserie gaat door naar de World Series.

Zowel de Dodgers als de Braves plaatsten zich ongeslagen voor de finale van de National League. Zonder pitcher Jansen, die na een tegenvallend optreden van een dag eerder op de heuvel aan de kant bleef, won LA Dodgers het derde duel met San Diego Padres in de best-of-fiveserie met 12-3. Bij de Padres kwam Jurickson Profar alleen even in actie als aangewezen slagman.

Atlanta Braves besliste de serie tegen Miami Marlins met een overtuigende zege: 7-0. Albies, de tweedehonkman van de Braves, kwam ook tot scoren. De 23-jarige honkballer van Curaçao is bezig aan zijn vierde jaar in de Major League. De 33-jarige Jansen bereikte in 2017 en 2018 met de Dodgers de World Series, maar hij kon de ploeg uit LA nog niet aan het eerste kampioenschap sinds 1988 helpen.