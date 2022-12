Premium Het beste van De Telegraaf

22-jarige Friezin verovert eerste individuele wereldtitel Steenbergen rekent af met twijfels en onzekerheid: ’Dit is onbeschrijfelijk’

Door Lisa Schoenmaker

Marrit Steenbergen verovert tijdens de WK Kortebaan in Melbourne goud op de 100 meter wisselslag: „Ik ben gewoon wereldkampioen. Dit gevoel is onbeschrijfelijk.” Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - „Ik ben gewoon wereldkampioen. Dit gevoel is onbeschrijfelijk.” De ontlading bij Marrit Steenbergen was vrijdag gigantisch nadat ze een gouden medaille veroverde tijdens de WK Kortebaan in Melbourne. De 22-jarige Friezin wilde deze week zo graag laten zien dat ze ook mondiaal tot de top behoort. Dat is haar gelukt. Op de 100 meter wisselslag was de Nederlandse sneller dan iedereen en veroverde ze haar eerste individuele wereldtitel.