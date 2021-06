Geen record is ooit veilig voor Cristiano Ronaldo

EK voetbal

Portugal pas in slotfase langs Hongarije in eerste duel ’Groep des Doods’

Portugal is er dinsdagavond pas in de slotfase in geslaagd drie punten te pakken in en tegen Hongarije. In het eerste duel in de Poule des Doods van deze avond werd het 3-0 voor de ploeg van Cristiano Ronaldo.