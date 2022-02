Iedereen weet van ontslag van Zeljko Petrovic, behalve de bondscoach van Irak zelf

Woensdagavond laat was Petrovic nog steeds niet op de hoogte gebracht van het besluit van de Irakese voetbalbond. Hij was inmiddels al weer uren in zijn hotel. Toen het besluit uitlekte was hij nog onderweg van Libanon naar Bagdad, op de terugweg van het duel dat in een 1-1 gelijkspel was geëindigd. De tweede man van de voetbalbond van Irak was ook aan boord, maar deed geen mededeling.

„Wij hebben nog over de laatste interlands gesproken. We zaten met respectievelijk acht en vier coronagevallen in de interlands tegen Iran en Libanon. De tweede man vond dat we, gezien de omstandigheden, heel behoorlijk gespeeld hadden, al kreeg de kans op plaatsing voor het WK een tikje door dat gelijke spel. Maar er is nog steeds perspectief.”

Petrovic fungeerde aanvankelijk als assistent van Dick Advocaat en werd twee maanden geleden aangesteld als diens opvolger. Dat leidde tot merkwaardige taferelen. Zo liep hij bij een penalty het veld op om zich nadrukkelijk te bemoeien met wie die strafschop moest trappen. Later bood hij daarvoor zijn excuses aan. De kwestie was daarmee afgedaan.

Onder leiding van Petrovic speelde Irak voor het eerst sinds negen jaar weer een wedstrijd op eigen bodem. Het oefenduel met Oeganda eindigde in een 1-0 zege. Hij kon niet geloven dat hij ontslagen zou zijn. „Niemand heeft me gebeld. Niemand zegt me wat”, aldus Petrovic, die nog een contract heeft voor anderhalf seizoen.

Dat contract zou bij terugkeer in Bagdad aangepast en verbeterd worden. Negen bestuursleden van de Irakese voetbalbond hadden daarvoor gepleit, zo tevreden waren ze. Hij zou jeugdspelers geleidelijk in gaan passen. „Als het klopt dat ik toch ontslagen ben, dan gaat het om een eenmansactie”, stelde Petrovic, die op die uitspraak geen verdere toelichting wilde geven. „Ik wacht het telefoontje van de voorzitter van de voetbalbond af. Pas als hij zegt dat ik ontslagen ben, dan geloof ik het.”

Over een eventuele afkoopsom zal flink onderhandeld moeten worden. Een eventueel ontslag van de technische staf is zeker voor Adrie Bogers vervelend. Die was sinds oktober actief als asssistent-trainer bij Roda JC, maar zegde die baan half januari op om Petrovic te gaan assisteren bij Irak. Aan dat avontuur komt mogelijk al snel een einde.

Met zijn uitspraak dat hij niet op de hoogte is van een ontslag veroorzaakte Petrovic veel opschudding. Irakese media probeerden vergeefs contact te leggen. Elk woord dat hij met Nederlandse media wisselde werd er breed uitgemeten.