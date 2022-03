Duur puntenverlies Jong Oranje in strijd om EK-ticket

Jong Oranje begon met Ryan Gravenberch aan de kwalificatiewedstrijd. De 19-jarige Amsterdammer zat tijdens eerdere interlandperiodes bij het grote Oranje, maar bondscoach Louis van Gaal had nu geen plek voor de Ajacied in zijn selectie. Erwin van de Looi had bij Jong Oranje wel plaats voor hem.

Ook had de bondscoach een plaatsje ingeruimd voor Milan van Ewijk. Het betekende voor de 21-jarige rechtsback van SC Heerenveen zijn debuut in de ploeg van Van de Looi.

Op een korte opleving aan het begin van de tweede helft na legde Oranje een uiterst slordige wedstrijd op de mat met weinig tempo. Het niveau was ver ondermaats. Bulgarije noteerde uiteindelijk zelfs de gevaarlijkste kansen en had eigenlijk ook nog recht op een penalty. Goalie Kjell Scherpen redde zijn ploeg in de slotfase met een aantal uitstekende reddingen. Oranje mag dan ook van geluk spreken dat het nog een punt meeneemt uit Sofia.

Door het gelijkspel moet de formatie van Van de Looi nu winnen van Jong Zwitserland aankomende dinsdag om de zaken in eigen hand te houden. Doordat de Zwitsers zelf wel wonnen vrijdagavond staat Oranje nu vijf punten achter met één duel minder gespeeld.