Terpstra tweede bij wereldbeker mountainbike Lenzerheide

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Mountainbikester Terpstra tweede bij wereldbeker Lenzerheide

14.42 uur: Mountainbikester Anne Terpstra is bij de wereldbekerwedstrijd crosscountry in het Zwitserse Lenzerheide als tweede geëindigd. De 32-jarige Zeeuwse kwam 18 seconden na Europees kampioene Franse Loana Lecomte uit Frankrijk over de streep. Alessandra Keller uit Zwitserland werd derde, vlak voor de regerend wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot.

Puck Pieterse, die bij haar debuut bij de senioren vorige maand de wedstrijd in het Tsjechische Nove Mesto op haar naam schreef, finishte als vijfde. De 21-jarige renster had 54 seconden meer nodig dan Lecomte.

Fem van Empel, net als Pieterse een wereldtopper in het veldrijden, kwam als zestiende over de streep. Anne Tauber werd twintigste.

Toppaard Hermès van amazone Van Liere voorlopig niet in actie

14.41 uur: Dressuuramazone Dinja van Liere komt voorlopig niet in actie met haar toppaard Hermès. Het was de bedoeling dat de hengst eind deze maand zou starten op het CHIO van Aken, maar dat gaat niet door. Eigenaren en amazone vinden dat niet verstandig.

Hermès raakte tijdens de afgelopen wereldbekerfinale geblesseerd en krijgt langer de tijd om weer op niveau terug te komen. Eigenaar Joop van Uytert laat weten geen enkel risico te nemen. „We geven hem alle tijd om helemaal te herstellen. Nu te snel opbouwen is niet goed en we willen hem pas weer aan de start brengen als alles helemaal 100 procent is”, zegt hij op de website van de hippische federatie KNHS.

Bondscoach Alex van Silfhout maakt binnenkort bekend hoe de equipe in Aken er nu gaat uitzien.

Motorcoureur Veijer zesde in Grote Prijs van Italië

13.32 uur: Motorcoureur Collin Veijer is in de Moto3 als zesde gefinisht in de Grote Prijs van Italië. De 18-jarige coureur boekte daarmee zijn beste uitslag in zijn debuutseizoen. De zege op het circuit van Mugello ging naar de Spanjaard Daniel Holgado, die finishte voor Deniz Öncü uit Turkije en Ayumu Sasaki uit Japan, de teamgenoot van Veijer.

Veijer was de beste van een groepje dat op 13 seconden van Holgado finishte. De motorcoureur van het team Liqui Moly Husqvarna was in dit seizoen al een keer twaalfde en dertiende geworden. In de Grote Prijs van Frankrijk pakte hij in mei alsnog 1 WK-punt ondanks een crash een dag eerder.

In de Grote Prijs van Italië startte Veijer vanaf de zestiende positie. Hij schoof op naar voren en bleef de concurrenten in de strijd om de zesde plaats nipt voor.

Bo Bendsneyder pakte 2 WK-punten in de Moto2. De 24-jarige Rotterdammer eindigde in Mugello als veertiende op zijn Kalex. De overwinning ging naar de Spanjaard Pedro Acosta. Hij bleef de Italiaan Tony Arbolino en de Brit Jake Dixon voor. Zonta van den Goorbergh ging halverwege de race onderuit en haalde de finish niet.

Seizoenkaarten Ajax wéér uitverkocht

13.00 uur: Ajax heeft alle beschikbare seizoenkaarten voor 2023/24 al verkocht. De verlengperiode begon in april en anderhalve maand later is maximaal aantal verkochte kaarten bereikt. Het gaat om ruim 42.000 kaarten.

Tekst gaat verder onder de tweet.

De Amsterdamse club blijft dus immens populair, ondanks het tegenvallende seizoen. Ajax zal in de play-offs van de Europa League Europees voetbal moeten halen, het is ook nog onbekend welke trainer komend seizoen voor de groep staat.

Het eredivisieseizoen begint in het weekend van 11,12 en 13 augustus, maar het verdere programma wordt later bekendgemaakt.

Basketbalster Griner op vliegveld lastiggevallen door Youtuber

11.12 uur: Basketbalster Brittney Griner, die in december werd vrijgelaten uit Russische gevangenschap, is zaterdag op een vliegveld in de Verenigde Staten verbaal lastiggevallen door een Youtuber. Ze was daar met haar teamgenoten van Phoenix Mercury. De Youtuber deelde later een video waarin hij haar verwijt dat ze „Amerika haat.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Youtuber Alex Stein die uitzendingen heeft op het conservatieve medium Blaze Media, confronteerde Griner onder meer met de vraag „of ze nog steeds Amerika wil boycotten.” Griners ploeggenote Brianna Turner die het incident op vliegveld Dallas-Fort Worth meemaakte, vertelde op Twitter dat ze „excessief waren lastiggevallen.” „Ons team zocht zenuwachtig in een hoek beschutting, terwijl we niet wisten welke kant we op moesten”, schrijft ze.

Griner werd vorig jaar februari in Rusland opgepakt op verdenking van drugssmokkel. In haar handbagage werd volgens de Russische douane op de luchthaven van Moskou hasjolie gevonden. Ze kreeg een celstraf van negen jaar, maar werd in december vrijgelaten bij een gevangenenruil. De 32-jarige speelster maakte in mei haar rentree bij haar team Phoenix Mercury.

Almere City kan als 55e club Eredivisie bereiken

10.58 uur: Almere City kan zondag de 55e voetbalclub worden die de Eredivisie voor mannen haalt. De club uit Flevoland speelt in de finale van de nacompetitie tegen FC Emmen en won dinsdag de eerste wedstrijd met 2-0.

De Eredivisie ging in 1956 van start. Eerder had Nederland meerdere competities, waarvan de beste teams met elkaar streden om de landstitel. In het laatste seizoen voor de Eredivisie won Rapid JC bijvoorbeeld de titel door een kampioenscompetitie met NAC, Elinkwijk en Sparta te winnen.

In het eerste seizoen van de Eredivisie waren alle achttien clubs debutanten. Dit waren onder meer Ajax, Feyenoord en PSV, maar ook clubs als NOAD uit Tilburg, DOS uit Utrecht en GVAV uit Groningen. In het tweede seizoen kwamen de gepromoveerde clubs Blauw-Wit uit Amsterdam en ADO uit Den Haag erbij.

Rond 1970 zag de Eredivisie een paar nieuwe clubs. Voor een deel waren dit opvolgers van oude verenigingen, zoals FC Groningen (voorheen GVAV) en FC Den Bosch ’67 (voorheen BVV). Ook kwamen er fusieclubs, zoals FC Twente, AZ, FC Utrecht, Fortuna Sittard, Roda JC en FC Amsterdam.

De vijf meest recente debutanten waren FC Emmen (2018), RBC (2000), Cambuur (1992), sc Heerenveen (1990) en RKC (1988). Als Almere City promoveert, is TOP Oss de enige club in het betaald voetbal die nog nooit op het hoogste niveau heeft gespeeld.

Met de promotie van Almere City zou ook de provincie Flevoland voor het eerst toneel van de Eredivisie worden. Drenthe debuteerde in 2018 en Friesland in 1990. Zeeland zou dan de enige provincie zijn waarin nog nooit op het hoogste niveau is gevoetbald.

Lukaku krijgt na finale racistische berichten op social media

10.34 uur: Aanvaller Romelu Lukaku van Internazionale is na de verloren finale van de Champions League zaterdagavond het slachtoffer geworden van racisme op social media. De 30-jarige aanvaller die door Inter wordt gehuurd van Chelsea, miste in de met 1-0 verloren finale tegen Manchester City vlak voor tijd een grote kans toen hij tegen doelman Ederson aan kopte.

De Belgische international heeft bijna 9 miljoen volgers op Instagram. Behalve meerdere beledigende berichten waren er ook veel berichten die het racisme juist weer veroordeelden.

Het is niet voor het eerst dat Lukaku slachtoffer wordt van racistische beledigingen. In Italië werd de aanvaller dit seizoen uitgescholden in de halve finale van de Coppa Italia door aanhangers van Juventus.

Manchester City maandag gehuldigd in Manchester met bustour

10.00 uur: Champions League-winnaar Manchester City wordt maandagavond 12 juni in Manchester gehuldigd. De ploeg van trainer Pep Guardiola versloeg in de finale in Istanbul Internazionale met 1-0 en won zo voor het eerst het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Voor City betekent het de zogenoemde ’treble’. De club werd eerder landskampioen en versloeg stadsgenoot Manchester United in de finale van de FA Cup.

De ploeg maakt maandag vanaf 19.30 uur (Nederlandse tijd) een tour door de stad in een open bus. Op Oxford Street in Manchester zal er een grote show plaatsvinden met dj’s en livemuziek. Daar worden de spelers verwacht rond 20.30 uur (Nederlandse tijd).

Zwemmer Simons wil zich meten met ’grote jongens’ bij WK

9:50 uur: Kenzo Simons telt af richting de wereldkampioenschappen in juli in Japan. De 22-jarige zwemmer maakt in Fukuoka voor het eerst zijn opwachting op een mondiaal toernooi op de langebaan. Bij de nationale kampioenschappen in Amersfoort testte hij op de 50 meter vrij zijn vorm. Met een tijd van 22,24 kwam hij achter Nyls Korstanje vierhonderdste tekort voor de titel.

De in Suriname geboren Simons was vooral blij dat hij in zwembad van sportcomplex Amerena voor het eerst sinds maart weer voluit kon gaan. Hij kampte enige tijd met een schouderklacht. „Ik heb een tijdje niet kunnen trainen zoals ik zou willen. Het is fijn dat ik nu weer gas kan geven, ook met het oog op de WK. Ik vind het spannend, maar kijk er ook naar uit de WK te kunnen zwemmen.”

Simons, die sinds zijn geboorte de Nederlandse nationaliteit heeft, verhuisde in 2017 voor zijn sportieve loopbaan met zijn ouders en zusje naar Amsterdam. Onder leiding van coach Mark Faber maakte hij de aflopen tijd veel progressie. Hij kan zich volgende maand in Japan in een 50 meterbad voor het eerst serieus meten met de internationale top. „Ik volg de meesten al een tijdje. Dat zijn al grote jongens. Zij hebben al naam gemaakt. Ik ben een stuk jonger, maar ik wil daar ook komen.” Met het uitspreken van een doel wil Simons zichzelf niet te veel druk op leggen. „Ik bekijk het liever race per race, maar het zou natuurlijk mooi zijn als ik de finale kan halen.”

Simons voldeed bij de kwalificatiewedstrijden in april in Eindhoven aan de olympische limiet voor de Spelen in Parijs. Maar hij is nog niet zeker van een startbewijs. Per afstand mag Nederland maar twee deelnemers afvaardigen en de concurrentie heeft nog tot volgend jaar de mogelijkheid om harder dan Simons te gaan. „Maar ik geloof dat er bij mij ook nog meer in zit en dat ik nog harder kan. Dus het ziet er wel goed uit.”

Hoewel Simons nu vooral bezig is met de WK, kijkt hij voorzichtig vooruit naar de Spelen. Vroeger keek hij thuis naar dvd’s van de Spelen in 2008. Hij kreeg vooral veel bewondering voor de Amerikaanse zwemlegende Michael Phelps, die in Beijing een recordaantal van acht gouden medailles won. „Toen ik die beelden van de Spelen zag, dacht ik daar wil ik ook wel een keer staan. Vooral Phelps vond ik geweldig. Hoe hij presteerde op zo’n leeftijd. Hij zwom veel meer afstanden, maar ik zou blij zijn als ik zijn voorbeeld op één afstand kan volgen. Maar eerst staat alles in het teken van de WK.”