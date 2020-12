Max Verstappen start vanaf pole position in Abu Dhabi

Het is de vierde keer dat de Nederlander de snelste tijd in de kwalificatie reed, en de eerste keer in dit seizoen. Vorig jaar reed Verstappen ook de snelste tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico, maar die ’pole’ kreeg hij uiteindelijk niet vanwege een gridstraf. In Hongarije en Brazilie begon de Nederlander wel vanaf zijn veroverde eerste plaats.

Valtteri Bottas en wereldkampioen Lewis Hamilton werden op het circuit van Yas Marina in hun Mercedessen respectievelijk tweede en derde. Hamilton keerde terug na even weg te zijn geweest wegens een positieve test op het coronavirus. In de drie voorafgaande vrije trainingen was Verstappen twee keer goed geweest voor de snelste tijd.

’Wat een idioot’

Al in Q1 kwam Verstappen bijna in aanraking met Nicholas Latifi, die ineens een ’go’ kreeg toen Verstappen bijna de pitstraat had verlaten. Daardoor moest Verstappen even inhouden. ,,Wat een idioot”, zei de coureur van Red Bull Racing over het uitkomen van de geboren Canadees, wat na de kwalificatie nog onderzocht wordt door de wedstrijdleiding.

Na Q1, waarin Hamilton de snelste tijd neerzette, was het einde verhaal voor Latifi, Kevin Magnussen, Kimi Räikkönen, Emerson Fittipaldi en George Russell. Achter Bottas en Leclerc reed Verstappen de vierde tijd. De Nederlander startte Q2 op mediums en reed de derde tijd in de tweede kwalificatiesessie, waarin Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Sergio Pérez en Antonio Giovinazzi afvielen.

Net als Verstappen starten Hamilton, Bottas, Charles Leclerc en Carlos Sainz zondag op mediums. De andere vijf uit de top-10 (Lando Norris, Lance Stroll, Daniil Kvyat, Pierre Gasly en Verstappens teamgenoot Alexander Albon) beginnen de race op softs. Omdat hij Albon opnieuw voorbleef in de kwalificatie, heeft Verstappen zijn ploeggenoot in alle kwalificaties van dit Formule 1-seizoen verslagen. Eindstand: 17-0.

Verstappen staat derde in de WK-stand, achter wereldkampioen Hamilton en Bottas. De Nederlander kan nog tweede worden, want hij staat zestien punten achter op de Finse coureur van Mercedes. Bottas zou dan in ieder geval niet hoog in de punten moeten rijden en Verstappen eerste of tweede moeten worden in de race.

