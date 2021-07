Marrit Bouwmeester kent bizarre Spelen: ’Herrie schoppen en chaos creëren’

Marit Bouwmeester Ⓒ HH/ANP

ENOSHIMA - Marit Bouwmeester beleeft in het Japanse Enoshima een van de meest bizarre toernooien uit haar rijke loopbaan. Vooraf werd de 33-jarige zeilster bestempeld als topfavoriete voor de olympische titel in de Laser Radial-klasse. Na de eerste wedstrijddag bungelde ze echter onderaan in het klassement, vervolgens vocht ze zich sterk terug, aansluitend zakte ze wéér weg en nu is ze opnieuw terug in de strijd om goud. Zondag wacht de allesbepalende medalrace.