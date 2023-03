Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik neem geen onnodige risico’s, dat heb ik vroeger afgeleerd’ Mathieu van der Poel ondanks ’slechte’ generale kansrijk in Milaan-San Remo

Mathieu van der Poel start zaterdag zeker niet als topfavoriet in de ’Primavera’. Toch acht de 28-jarige wielervedette zichzelf niet kansloos. „Je hoeft niet de sterkste te zijn om Milaan-San Remo te winnen.” Ⓒ FOTO EPA

Mathieu van der Poel start zaterdag zeker niet als topfavoriet in Milaan-San Remo. De 28-jarige wielervedette had niet de aanloop waar hij zelf op hoopte, maar er is geen twijfel over waartoe hij in staat is. „Je hoeft niet de sterkste te zijn om Milaan-San Remo te winnen.”