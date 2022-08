Heracles blijft uitstekend gedijen in ’KKD’, De Graafschap aangeschoten wild

Heracles kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Lucas Schoofs. In het kwartier na rust bouwden Anas Ouahim en Emil Hansson de score snel verder uit. De uit de Eredivisie gedegradeerde ploeg kan een tree lager uitstekende cijfers overleggen: na drie duels staan de Almeloërs samen met PEC Zwolle bovenaan, met de volle score in punten, tien goals voor en nog geen enkele treffer tegen.

De Graafschap, op papier toch een concurrent van Heracles in de strijd om promotie, beleeft een exact omgekeerde seizoenstart. De Doetinchemmers zwalken als aangeschoten wild door de ’KKD’ en hebben nog geen duel weten te winnen. Ook op bezoek bij Jong Ajax ging het mis. De Amsterdammers kwamen al heel snel op voorsprong via Sontje Hansen, die nadat Camiel Neghli kort voor rust gelijk had gemaakt, ook voor 2-1 zorgde. In de slotfase liep Ajax via Gabriel Misehouy, Christian Rasmussen en Lorenzo Lucca verder uit naar 5-1. De Graafschap liep vorig seizoen op bezoek bij Jong Ajax de eerste kans op promotie mis, waarna de promotiedroom van de ploeg helemaal in rook op ging.

Almere City moest op bezoek bij Jong AZ en keek al binnen een half uur tegen een 2-0 achterstand aan, na treffers van Iman Griffith en Maxim Dekker. Die tik leek de ploeg van Alex Pastoor niet meer te boven te komen, want een kwartier voor tijd wist Fedde de Jong zelfs nog 3-0 te maken. Jeredy Hilterman en Thomas Poll maakten het in de slotfase nog spannend, maar het was te weinig voor een resultaat: 3-2.