’Wat er met Christian Eriksen is gebeurd, was een enorm schrikbeeld’

Premium Voetbal

Cody Gakpo spreekt zonder woorden bij PSV

Al een paar weken posteert trainer Roger Schmidt Cody Gakpo in de punt van de aanval bij PSV. De 22-jarige international doet daar niet moeilijk over, maar komt op de linkerflank pas echt tot leven. Dat was vorige week tegen NEC al zo. Vanaf zijn vertrouwde positie had Gakpo zondagavond een groot aa...