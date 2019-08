Messi krijgt lange schorsing van drie maanden

Messi beschuldigde de Zuid-Amerikaanse voetbalbond van corruptie, nadat hij met rood van het veld was gestuurd tijdens de troostfinale tegen Chili. Dat was vooral gebaseerd op zijn ervaringen eerder in de halve finale tegen Brazilië, die de Argentijnen op een in hun ogen zeer omstreden manier verloren. Messi weigerde ook nog eens zijn bronzen medaille op te halen.

„Aan deze corruptie zouden we niet mee moeten werken”, foeterde Messi (32). „We zijn het helemaal zat hier. Er is bij deze Copa totaal geen respect voor ons. Het voetbal raakt verziekt, de mensen kunnen er op deze manier niet meer van genieten.”

De schorsing betekent dat Messi een aantal vriendschappelijke wedstrijden met Argentinië moet missen. Voor zijn rode kaart werd de aanvaller van Barcelona al eerder bestraft. Hij mist daardoor ook de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2022.