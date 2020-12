Live: Ajax en Liverpool jagen op openingstreffer

De afloop van de uitwedstrijd tegen Liverpool is niet cruciaal voor een plaats in de achtste finales. Ajax mag zelfs verliezen op Anfield, maar in dat geval moet het volgende week waarschijnlijk wel in eigen stadion Atalanta verslaan.

Ajax-trainer Erik ten Hag op Anfield Road Ⓒ AFP

Liverpool mist belangrijke spelers als Virgil van Dijk, Thiago, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner en Trent Alexander-Arnold. Maar zonder dat vijftal mag het elftal van trainer Jürgen Klopp zich nog altijd medekoploper van de Premier League noemen. Liverpool kan tegen Ajax nog steeds met topaanvallers als Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino starten.