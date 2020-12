Stand en statistieken: Ajax onderuit in Champions League-duel

Ajax heeft volgende week woensdag in de Johan Cruijff ArenA een zege op Atalanta nodig om te overwinteren in de Champions League. Bij ieder ander resultaat bekert het elftal van trainer Erik ten Hag volgend jaar verder in de Europa League.

In eigen huis ging Ajax in oktober ook met 1-0 onderuit tegen Liverpool, toen door een eigen doelpunt van Nicolas Tagliafico.

Onder trainer Erik ten Hag waren de Amsterdammers op vreemde bodem tot dinsdag elf groepswedstrijden en vijf kwalificatieduels in de Champions League ongeslagen gebleven.

