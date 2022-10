Straffen voor Lance Stroll en Fernando Alonso

De coureur van Aston Martin kreeg na de race in het Amerikaanse Austin een gridstraf van drie plekken door de stewards. Stroll viel op het Circuit of the Americas uit, nadat Fernando Alonso achterop hem klapte. Juist toen de Spanjaard hem in wilde halen, stuurde Stroll nog iets naar links waardoor een confrontatie onvermijdelijk was.

Saillant detail: Alonso en Stroll zijn volgend jaar teamgenoten bij Aston Martin. Alonso reed ondanks de harde confrontatie overigens nog naar een knappe zevende plek in Austin. Die plek raakte hij na de race echter alsnog kwijt. Het team van Haas ging in protest tegen Alonso, omdat hij zonder zijspiegel doorreed. De wedstrijdleiding erkende uren na de Grand Prix inderdaad dat dit onveilig was. Alonso kreeg een stop and go-penalty van 10 seconden, wat neerkomt op een tijdstraf van 30 seconden. Daardoor is hij in de eindrangschikking teruggevallen naar de vijftiende plek.

Haas protesteerde ook tegen Red Bull-coureur Sergio Pérez, die met een beschadigde voorvleugel rondreed. Die ‘aanklacht’ werd echter weggewoven door de stewards.