Sifan Hassan staakt de strijd in Monaco

Tijdens de 5000 meter van de Diamond League in Monaco hield de Nederlandse vedette het na een kleine 4000 meter voor gezien. De wedstrijd werd gewonnen door de Keniaanse wereldkampioen Hellen Obiri in een uitstekende tijd van 14.22,13.

Hassan werd vorig jaar in Doha wereldkampioen op de 10.000 en de 1500 meter. Tijdens de coronacrisis trainde ze maandenlang in haar geboorteland Ethiopië. De afgelopen weken was ze op hoogte actief in het Zwitserse Saint Moritz.