Alpecin-Fenix verder met Mathieu van der Poel

De mogelijkheid om deze twee nieuwe geldschieters toe te laten tot het team van de Nederlandse sportman van 2019 werd door de huidige hoofdsponsor Corendon gecreëerd. De reisorganisatie had nog een doorlopend contract met het team tot 2021. Doordat het bedrijf in juni werd overgenomen door de Zweedse investeerder Triton, maar deze deal is nog altijd niet goed gekeurd door de Europese Commissie, kon de reisorganisatie niet over het tussentijds verlengen van het contract spreken.

Na het succesjaar van ’MVDP’ stonden diverse andere sponsors voor de deur om voor minimaal vier jaar in het team te stappen. Corendon heeft daarom besloten om zich vanaf 1 januari terug te trekken uit de wielerploeg en zo vrij baan te geven aan de Duitse shampoofabrikant Alpecin en het Italiaanse bedrijf Fenix. Naast deze twee naamsponsors zorgt ook fietsfabrikant Canyon voor een aanzienlijke kapitaalinjectie in het team. Hiermee is de droom van Van der Poel om met zijn huidige ploeg door te groeien tot het WorldTour-niveau een stap dichterbij gekomen. Op 3 januari zullen de sponsors tijdens de persvoorstelling in het Corendon Hotel nabij Schiphol hun plannen ontvouwen.

