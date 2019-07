’Mentaal voordeel voor Kruijswijk’

De beklimming van de Tourmalet, afgelopen zaterdag, is slechts een voorproefje voor op weg naar de reusachtige Alpen. Ⓒ Getty Images

GAP - Hij wijst naar een stil straatje in de Parijse wijk Montmartre dat omhoog richting de Sacre Coeur loopt. „Een col? Stijgt die meer dan dit straatje?”, klinkt het. Theofiel Middelkamp uit Kieldrecht is een man van de zee, de dijken en het polderland. Een echte Zeeuw die zelden buiten de landsgrenzen is geweest. Wanneer hij in 1936 aan zijn eerste Ronde van Frankrijk begint, heeft hij geen idee wat hem allemaal te wachten staat. Een week later schrijft Fiel echter geschiedenis door als eerste Nederlander een rit in de Tour de France te winnen. Uitgerekend de etappe over de 2642 meter hoge Col du Galibier.