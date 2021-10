Max Verstappen wint GP van Amerika en breidt leiding in WK uit

Met nog vijf races voor de boeg heeft Verstappen nu een voorsprong van 12 punten op zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.

De race

Een behoorlijke start van Verstappen, maar een nog betere van Hamilton. De eerste paar bochten reed de Red Bull naast de Mercedes, op het scherpst van de snede. De Nederlander vloog er zelfs bijna af, en moest daardoor de Britse wereldkampioen voor laten gaan. Ook zijn ploeggenoot Sergio Perez reed op hoge snelheid voorbij Verstappen.

Toch kon hij direct langs de Mexicaan glippen en op de tweede positie de achtervolging op Hamilton inzetten. Verstappen bleef lang binnen de seconde van Hamilton. In ronde 10 kwam de Nederlander al binnen voor de undercut. ,,De banden zijn heel heet en echt snel zijn we ook niet”, riep hij vlak ervoor over de boardradio. Hij viel terug naar P5, maar knalde binnen no time langs Daniel Ricciardo naar P4.

Enkele rondes later ging Hamilton naar binnen en Verstappen pakte de leiding, want hij was al naar P2 opgeschoven. Lang bleef de Nederlander aan kop en de Brit op twee. Charles Leclerc was overigens Perez voorbij en reed op P3.

In ronde 30 ging Verstappen voor een tweede keer naar binnen en dus viel hij weer terug achter Hamilton. Het spel der tactieken tussen Red Bull en Mercedes. Perez was ondertussen weer langs Leclerc geglipt. Hamilton kwam naar binnen in ronde 38, waardoor Verstappen weer aan de leiding kwam. Wel sloop de Brit beetje bij beetje richting zijn rivaal.

Mercedes meldde over de boardradio aan Hamilton ’dat het vandaag om de laatste drie ronden gaat’. Maar het leek sneller te gaan, want de Mercedes van de Brit kwam heel rap dichterbij. Het gat met nog tien rondes te gaan was 3.2 seconden. Toch werden de banden van Hamilton ook ouder en kwam hij niet meer zo snel aan de staart van de Limburger.

In ronde 55 van de in totaal 56 kwam Hamilton op 1.1 seconde van Verstappen. Een ongekende spannende climax. In de laatste ronde het verschil: 8 tienden. Maar het lukte Hamilton niet meer: Verstappen won de GP op glorieuze wijze.

