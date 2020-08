’Er wordt gevochten om Wout van Aert vast te leggen’

Wout van Aert viert zijn overwinning. Ⓒ ANP/HH

SIENA - Mathieu van der Poel verwoordde het wel mooi. „Het is net alsof je je eerste koers weer rijdt.” Zo voelt het eigenlijk ook voor ons journalisten, al is in ons geval ’je eerste koers weer covert’ aan de orde. Al zeventien jaar lang loop je mee in de deze sport en zijn veel zaken vanzelfsprekend, maar na deze coronabreak gelden opeens andere wielerwetten. In Strade Bianche werd dat wel duidelijk.