Utrecht hapert na zes jaar weer eens bij start op eigen veld

Het is voor het eerst sinds 2016 dat het FC Utrecht niet is gelukt de eerste wedstrijd van het seizoen op eigen veld te winnen. In 2016 verspeelden de Utrechters voor het laatst punten in het eerste thuisduel. Zes jaar geleden werd het 1-2 tegen PSV.

Bas Dost had van Fraser een basisplaats gekregen, maar hij wist zich in de Galgenwaard niet te onderscheiden. Vorige week was de spits bij zijn terugkeer in de Eredivisie goed voor twee doelpunten. Vorige week speelde FC Utrecht ook gelijk, toen met 2-2 tegen RKC. Cambuur was het seizoen begonnen met een 2-0 tegen Excelsior.

