’Veekay’ kent productieve dag

De Nederlandse rookie van Ed Carpenter Racing was een dag eerder nog de snelste man op de baan, maar vanwege de regenachtige omstandigheden zetten toen slechts tien rijders een tijd neer.

Will Power was woensdag in zijn bolide van Penske-Chevrolet de snelste van de in totaal 27 rijders op de baan. De Australiër kwam tot een tijd van 1.46,760.

Een vrij chaotische eindfase zorgde voor vertekende verhoudingen op de uiteidelijke tijdentabellen. Door diverse ronde vlaggen konden gedurende de middag niet alle een coureurs een snelle tijd neerzetten, daardoor werd het in de slotfase zeer druk op de baan. Voor sommigen pakte dat goed uit, voor anderen - onder wie Van Kalmthout - niet.

Wel was Veekay, zoals de Amerikanen Van Kalmthout noemen, in Texas de meest actieve coureur. In totaal ging hij woensdag 82 keer in de rondte. Vrijdag werkt Van Kalmthout op de Texas Motor Speedway in Fort Worth nog een besloten testsessie af.